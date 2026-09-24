Rod Stewart - Foot Loose & Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Foot Loose & Fancy Free
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 705475
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 310 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Rhino Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227815509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Foot Loose & Fancy Free
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hot Legs, Youre Insane, Youre in My Heart (The Final Acclaim), Born Loose, You Keep Me Hangin On (If Loving You Is Wrong) I Dont Want to Be Right, You Got a Nerve, I Was Only Joking
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Sounds Of The Summer
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rod Stewart - Foot Loose & Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка
Foot Loose &amp; Fancy Free — трижды платиновый восьмой студийный альбом Рода Стюарта 1977 года с хитами «Hot Legs», «Youre In My Heart» и «I Was Only Joking». Лимитированное издание на цветном виниле.. Foot Loose &amp; Fancy Free занял одно из трёх первых мест в чартах альбомов в Австралии, Канаде, Голландии, Новой Зеландии, Англии и США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 110 руб.1028 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЗдуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
Бренд
Rhino Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227815509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Foot Loose & Fancy Free
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hot Legs, Youre Insane, Youre in My Heart (The Final Acclaim), Born Loose, You Keep Me Hangin On (If Loving You Is Wrong) I Dont Want to Be Right, You Got a Nerve, I Was Only Joking
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Sounds Of The Summer
Страна производитель
США
Foot Loose &amp; Fancy Free — трижды платиновый восьмой студийный альбом Рода Стюарта 1977 года с хитами «Hot Legs», «Youre In My Heart» и «I Was Only Joking». Лимитированное издание на цветном виниле.. Foot Loose &amp; Fancy Free занял одно из трёх первых мест в чартах альбомов в Австралии, Канаде, Голландии, Новой Зеландии, Англии и США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Rod Stewart - Foot Loose & Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Rod Stewart - Foot Loose & Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка