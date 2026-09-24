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Joni Mitchell - Song To A Seagull (0603497844203) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joni Mitchell - Song To A Seagull (0603497844203) виниловая пластинка

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Joni Mitchell - Song To A Seagull (0603497844203) виниловая пластинка - фото 1
Joni Mitchell - Song To A Seagull (0603497844203) виниловая пластинка - фото 2
Joni Mitchell - Song To A Seagull (0603497844203) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Song To A Seagull
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joni Mitchell - Song To A Seagull (0603497844203) виниловая пластинка - фото 1
  • Joni Mitchell - Song To A Seagull (0603497844203) виниловая пластинка - фото 2
  • Joni Mitchell - Song To A Seagull (0603497844203) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705470
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joni Mitchell - Song To A Seagull (0603497844203) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0603497844203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Song To A Seagull
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
I Had A King, Michael From The Mountains, Night In The City, Marcie, Nathan La Franeer Sisotowbell Lane, The Dawntreader, The Pirate Of Penance, Song To A Seagull, Cactus Tree
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joni Mitchell - Song To A Seagull (0603497844203) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Had A King, Michael From The Mountains, Night In The City, Marcie, Nathan La Franeer Sisotowbell Lane, The Dawntreader, The Pirate Of Penance, Song To A Seagull, Cactus Tree

Отзывы о товаре Joni Mitchell - Song To A Seagull (0603497844203) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0603497844203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Song To A Seagull
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
I Had A King, Michael From The Mountains, Night In The City, Marcie, Nathan La Franeer Sisotowbell Lane, The Dawntreader, The Pirate Of Penance, Song To A Seagull, Cactus Tree
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Had A King, Michael From The Mountains, Night In The City, Marcie, Nathan La Franeer Sisotowbell Lane, The Dawntreader, The Pirate Of Penance, Song To A Seagull, Cactus Tree
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joni Mitchell - Song To A Seagull (0603497844203) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3040 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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