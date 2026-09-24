Michael Buble - Call Me Irresponsible (coloured) (0093624843405) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
Call Me Irresponsible
Жанр
Vocal jazz
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 705469
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Характеристики
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624843405]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
Call Me Irresponsible
Жанр
Vocal jazz
Трек-лист
The Best It Yet to Come, Tonight, Me and Mrs Jones, Im Your Man, Comin Home Baby (Ft Boyz II Men) Lost, Call Me Irresponsible, Wonderful Tonight (Ft Ivan Lins), Everything, I ve Got the World On a String, Always On My Mind, That s Life, Dream
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Buble - Call Me Irresponsible (coloured) (0093624843405) виниловая пластинка
Call Me Irresponsible — третий альбом знаменитого канадского певца Майкла Бубле, выпущенный в 2007 году.. Лимитированное издание на цветном виниле.. Третий студийный альбом Майкла Бубле показывает его с необычными интерпретациями и его собственными песнями. Так, он интерпретирует Im Your Man Леонарда Коэна и классику Манчини It Had Better Be Tonight, в дополнение к Ive Got The World On A String и Call Me Irresponsible. В качестве настоящих ярких моментов альбом также включает две оригинальные композиции необычного артиста, а именно Everything, к которой Эми Фостер-Гиллис написала текст, и Lost, текст которой написала Дженн Арден.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624843405]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
Call Me Irresponsible
Жанр
Vocal jazz
Трек-лист
The Best It Yet to Come, Tonight, Me and Mrs Jones, Im Your Man, Comin Home Baby (Ft Boyz II Men) Lost, Call Me Irresponsible, Wonderful Tonight (Ft Ivan Lins), Everything, I ve Got the World On a String, Always On My Mind, That s Life, Dream
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Call Me Irresponsible — третий альбом знаменитого канадского певца Майкла Бубле, выпущенный в 2007 году.. Лимитированное издание на цветном виниле.. Третий студийный альбом Майкла Бубле показывает его с необычными интерпретациями и его собственными песнями. Так, он интерпретирует Im Your Man Леонарда Коэна и классику Манчини It Had Better Be Tonight, в дополнение к Ive Got The World On A String и Call Me Irresponsible. В качестве настоящих ярких моментов альбом также включает две оригинальные композиции необычного артиста, а именно Everything, к которой Эми Фостер-Гиллис написала текст, и Lost, текст которой написала Дженн Арден.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Michael Buble - Call Me Irresponsible (coloured) (0093624843405) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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