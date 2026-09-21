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Renaissance - Live At The Capitol Theater, 1978 (coloured) (0630428122215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Renaissance - Live At The Capitol Theater, 1978 (coloured) (0630428122215) виниловая пластинка

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Renaissance - Live At The Capitol Theater, 1978 (coloured) (0630428122215) виниловая пластинка - фото 1
Renaissance - Live At The Capitol Theater, 1978 (coloured) (0630428122215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Renaissance
Альбом (сингл)
Live At The Capitol Theater, 1978
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Renaissance - Live At The Capitol Theater, 1978 (coloured) (0630428122215) виниловая пластинка - фото 1
  • Renaissance - Live At The Capitol Theater, 1978 (coloured) (0630428122215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705466
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Характеристики

Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428122215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Renaissance
Альбом (сингл)
Live At The Capitol Theater, 1978
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hear Me, Carpet Of Sun, Dont Understand, Northern Lights, Mother Russia, Day of the Dreamer, Midas Man, Vultures Fly High, Running Hard, A Song For All Seasons, Prologue Ashes Are Burning
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Renaissance - Live At The Capitol Theater, 1978 (coloured) (0630428122215) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Hear Me, Carpet Of Sun, Dont Understand, Northern Lights, Mother Russia, Day of the Dreamer, Midas Man, Vultures Fly High, Running Hard, A Song For All Seasons, Prologue Ashes Are Burning

Отзывы о товаре Renaissance - Live At The Capitol Theater, 1978 (coloured) (0630428122215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428122215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Renaissance
Альбом (сингл)
Live At The Capitol Theater, 1978
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hear Me, Carpet Of Sun, Dont Understand, Northern Lights, Mother Russia, Day of the Dreamer, Midas Man, Vultures Fly High, Running Hard, A Song For All Seasons, Prologue Ashes Are Burning
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Hear Me, Carpet Of Sun, Dont Understand, Northern Lights, Mother Russia, Day of the Dreamer, Midas Man, Vultures Fly High, Running Hard, A Song For All Seasons, Prologue Ashes Are Burning
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