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Grave - Back From The Grave (coloured) (9010974000600) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grave - Back From The Grave (coloured) (9010974000600) виниловая пластинка

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Grave - Back From The Grave (coloured) (9010974000600) виниловая пластинка - фото 1
Grave - Back From The Grave (coloured) (9010974000600) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grave
Альбом (сингл)
Back From The Grave
Жанр
Зарубежный Death Metal
Цвет винила
синий, прозрачный, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Grave - Back From The Grave (coloured) (9010974000600) виниловая пластинка - фото 1
  • Grave - Back From The Grave (coloured) (9010974000600) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705456
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Grave - Back From The Grave (coloured) (9010974000600) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grave
Альбом (сингл)
Back From The Grave
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Intro, Rise, Behold the Flames, Dead is Better, Receiver No Regrets, Resurrection, Below, Bloodfed, Thorn to Pieces
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, прозрачный, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grave - Back From The Grave (coloured) (9010974000600) виниловая пластинка

Back from the Grave — альбом 2002 года шведской дэт-метал-группы Grave. Это обязательное переиздание для любого коллекционера классического дэт-метала. Издание на цветном виниле.. Первоначально выпущенный в 2002 году, этот альбом знаменует собой мощное возвращение Grave, подтверждая их место пионеров на шведской дэт-метал-сцене. Известные своим бескомпромиссным звучанием, Grave выдают беспощадные риффы, сокрушительные ритмы и мрачную атмосферу, воплощающую суть жанра. Под руководством основателя Олы Линдгрена группа демонстрирует непоколебимую приверженность своим брутальным корням, исследуя новые измерения дэт-метала. Это эксклюзивное виниловое переиздание создано для оптимального качества звука, захватывая каждую сокрушительную деталь, которая сделала Grave уважаемым именем во всем мире. Back from the Grave предлагает захватывающий опыт погружения в темы смертности, тьмы и стойкости — обязательный элемент для преданных поклонников и новых слушателей. Не упустите шанс заполучить кусочек истории дэт-метала в этом высококачественном издании.

Отзывы о товаре Grave - Back From The Grave (coloured) (9010974000600) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grave
Альбом (сингл)
Back From The Grave
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Intro, Rise, Behold the Flames, Dead is Better, Receiver No Regrets, Resurrection, Below, Bloodfed, Thorn to Pieces
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, прозрачный, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Back from the Grave — альбом 2002 года шведской дэт-метал-группы Grave. Это обязательное переиздание для любого коллекционера классического дэт-метала. Издание на цветном виниле.. Первоначально выпущенный в 2002 году, этот альбом знаменует собой мощное возвращение Grave, подтверждая их место пионеров на шведской дэт-метал-сцене. Известные своим бескомпромиссным звучанием, Grave выдают беспощадные риффы, сокрушительные ритмы и мрачную атмосферу, воплощающую суть жанра. Под руководством основателя Олы Линдгрена группа демонстрирует непоколебимую приверженность своим брутальным корням, исследуя новые измерения дэт-метала. Это эксклюзивное виниловое переиздание создано для оптимального качества звука, захватывая каждую сокрушительную деталь, которая сделала Grave уважаемым именем во всем мире. Back from the Grave предлагает захватывающий опыт погружения в темы смертности, тьмы и стойкости — обязательный элемент для преданных поклонников и новых слушателей. Не упустите шанс заполучить кусочек истории дэт-метала в этом высококачественном издании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grave - Back From The Grave (coloured) (9010974000600) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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