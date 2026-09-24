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Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка

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Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - фото 1
Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - фото 2
Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - фото 3
Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - фото 4
Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - фото 5
Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - фото 6
Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - фото 7
Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
The Last Will And Testament
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - фото 1
  • Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - фото 2
  • Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - фото 3
  • Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - фото 4
  • Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - фото 5
  • Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - фото 6
  • Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - фото 7
  • Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705454
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464731654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
The Last Will And Testament
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Трек-лист
§I, §II, §III, §IV, §V §VI, §VII, A Story Never Told
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка

Шведские прог-металлисты Opeth собираются выпустить свой долгожданный концептуальный альбом «The Last Will And Testament». Издание на виниле. Альбом углубляется в темы сложности семейных отношений. Личные наблюдения гитариста, автора песен и вокалиста группы Микаэля Окерфельдта и популярное телешоу «Наследие» помогли сформировать тему и повествование альбома, исследуя идею о том, что кровь не всегда гуще воды. В музыкальном плане The Last Will And Testament - это безостановочное путешествие, отражающее двойственные отношения Окерфельдта с музыкой. Альбом фиксирует его процесс принятия и отбрасывания музыкальных элементов, что приводит к созданию коллекции песен, которые одновременно являются новаторскими и, в то же время, верными фирменному звучанию Opeth. Окерфельдт испытывает огромную гордость за новый альбом. По его словам, альбом, возможно, не обеспечивает мгновенного напора эпохи потокового вещания, но содержит сложность и глубину, которые можно смаковать с течением времени, и которые покажут свои истинные качества при многократном прослушивании.

Отзывы о товаре Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464731654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
The Last Will And Testament
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Трек-лист
§I, §II, §III, §IV, §V §VI, §VII, A Story Never Told
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Шведские прог-металлисты Opeth собираются выпустить свой долгожданный концептуальный альбом «The Last Will And Testament». Издание на виниле. Альбом углубляется в темы сложности семейных отношений. Личные наблюдения гитариста, автора песен и вокалиста группы Микаэля Окерфельдта и популярное телешоу «Наследие» помогли сформировать тему и повествование альбома, исследуя идею о том, что кровь не всегда гуще воды. В музыкальном плане The Last Will And Testament - это безостановочное путешествие, отражающее двойственные отношения Окерфельдта с музыкой. Альбом фиксирует его процесс принятия и отбрасывания музыкальных элементов, что приводит к созданию коллекции песен, которые одновременно являются новаторскими и, в то же время, верными фирменному звучанию Opeth. Окерфельдт испытывает огромную гордость за новый альбом. По его словам, альбом, возможно, не обеспечивает мгновенного напора эпохи потокового вещания, но содержит сложность и глубину, которые можно смаковать с течением времени, и которые покажут свои истинные качества при многократном прослушивании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Opeth - The Last Will And Testament (4262464731654) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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