Brainstorm - Plague Of Rats (coloured) (4262464734921) виниловая пластинка
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Описание товара Brainstorm - Plague Of Rats (coloured) (4262464734921) виниловая пластинка
Немецкие пауэр-метал-ветераны Brainstorm выпускают новый студийный альбом «Plague Of Rats». Лимитированное издание на цветном виниле.. Альбом не только знаменует собой еще одну веху в впечатляющей карьере группы, но и представляет собой возвращение к их индийской теме, которая впервые была поднята в «Soul Temptation» (2003). Вокалист Энди Франк объясняет: Мне кажется, что это замечательно сочетается с саундом Brainstorm. Мне нравятся звучание и гармонии индийской музыки, и я думаю, что пришло время снова окунуться в историю и привнести это особое сияние в нашу музыку. «Plague Of Rats» был спродюсирован Зеебом Леверманном (Orden Ogan, Angus McSix), который помог группе перенести энергию их живых выступлений в студию. Обложку альбома создал Дьюла Хаванчак, который отвечал за оформление предыдущих релизов Brainstorm. Энди Франк подчеркивает: «Мы работаем только с теми людьми, которым доверяем на 100 процентов. Эта команда дает нам свободу полностью сосредоточиться на самом главном: музыке.
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