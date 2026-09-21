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The Cure - Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV (0602475633242) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Cure - Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV (0602475633242) виниловая пластинка

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The Cure - Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV (0602475633242) виниловая пластинка - фото 1
The Cure - Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV (0602475633242) виниловая пластинка - фото 2
The Cure - Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV (0602475633242) виниловая пластинка - фото 3
The Cure - Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV (0602475633242) виниловая пластинка - фото 4
The Cure - Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV (0602475633242) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV
Жанр
Synth-pop, Post Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cure - Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV (0602475633242) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cure - Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV (0602475633242) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cure - Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV (0602475633242) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cure - Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV (0602475633242) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cure - Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV (0602475633242) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705448
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Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602475633242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV
Жанр
Synth-pop, Post Rock, Post Punk
Трек-лист
Alone, And Nothing Is Forever, A Fragile Thing, Warsong, Droo Drone I Can Never Say Goodbye, All I Ever Am, Endsong
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cure - Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV (0602475633242) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Alone, And Nothing Is Forever, A Fragile Thing, Warsong, Droo Drone I Can Never Say Goodbye, All I Ever Am, Endsong



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Cure - Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV (0602475633242) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602475633242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Songs Of A Live World: Troxy London MMXXIV
Жанр
Synth-pop, Post Rock, Post Punk
Трек-лист
Alone, And Nothing Is Forever, A Fragile Thing, Warsong, Droo Drone I Can Never Say Goodbye, All I Ever Am, Endsong
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Alone, And Nothing Is Forever, A Fragile Thing, Warsong, Droo Drone I Can Never Say Goodbye, All I Ever Am, Endsong


Теги товара: Indie
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