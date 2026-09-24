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Blind Guardian - A Night At The Opera (0727361432812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blind Guardian - A Night At The Opera (0727361432812) виниловая пластинка

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Blind Guardian - A Night At The Opera (0727361432812) виниловая пластинка - фото 1
Blind Guardian - A Night At The Opera (0727361432812) виниловая пластинка - фото 2
Blind Guardian - A Night At The Opera (0727361432812) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
A Night At The Opera
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blind Guardian - A Night At The Opera (0727361432812) виниловая пластинка - фото 1
  • Blind Guardian - A Night At The Opera (0727361432812) виниловая пластинка - фото 2
  • Blind Guardian - A Night At The Opera (0727361432812) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705421
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blind Guardian - A Night At The Opera (0727361432812) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361432812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
A Night At The Opera
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Precious Jerusalem, Battlefield, Under The Ice, Sadly Sings Destiny, The Maiden And The Minstrel Knight, Wait For An Answer, The Soulforged, Age Of False Innocence, Punishment Divine, And Then There Was Silence, Age Of False Innocence (Preproduction Mix 2018), Under The Ice (Preproduction Mix 2018)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blind Guardian - A Night At The Opera (0727361432812) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Precious Jerusalem, Battlefield, Under The Ice, Sadly Sings Destiny, The Maiden And The Minstrel Knight, Wait For An Answer, The Soulforged, Age Of False Innocence, Punishment Divine, And Then There Was Silence, Age Of False Innocence (Preproduction Mix 2018), Under The Ice (Preproduction Mix 2018)

Отзывы о товаре Blind Guardian - A Night At The Opera (0727361432812) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361432812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
A Night At The Opera
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Precious Jerusalem, Battlefield, Under The Ice, Sadly Sings Destiny, The Maiden And The Minstrel Knight, Wait For An Answer, The Soulforged, Age Of False Innocence, Punishment Divine, And Then There Was Silence, Age Of False Innocence (Preproduction Mix 2018), Under The Ice (Preproduction Mix 2018)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Precious Jerusalem, Battlefield, Under The Ice, Sadly Sings Destiny, The Maiden And The Minstrel Knight, Wait For An Answer, The Soulforged, Age Of False Innocence, Punishment Divine, And Then There Was Silence, Age Of False Innocence (Preproduction Mix 2018), Under The Ice (Preproduction Mix 2018)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blind Guardian - A Night At The Opera (0727361432812) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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