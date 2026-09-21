Marilyn Manson - One Assassination Under God (coloured) (4065629731311) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Marilyn Manson - One Assassination Under God (coloured) (4065629731311) виниловая пластинка
«One Assassination Under God - Chapter 1», 12-й студийный альбом Мэрилина Мэнсона с синглами «As Sick As The Secrets Within», «Raise The Red Flag» и «Sacrilegious», выйдет по всему миру на лейбле Nuclear Blast Records. Издание на цветном виниле.. Альбом продюсируют Мэрилин Мэнсон и Тайлер Бейтс, а его выпуск запланирован на 22 ноября 2024 года на лейбле Nuclear Blast. Выпущенный в августе сингл «As Sick As The Secrets Within», записанный и спродюсированный совместно с Тайлером Бейтсом, стал первым релизом Мэнсона в рамках его нового контракта с Nuclear Blast Records. До выхода «As Sick As The Secrets Within» Мэрилин не выпускал новой музыки с момента выхода его альбома «We Are Chaos» в 2020 году. Мэрилин впервые исполнил «As Sick As The Secrets Within» вживую во время своего главного концерта 3 августа в зале Fillmore в Силвер-Спринг, штат Мэриленд.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитDeath - Spiritual Mental Physical (781484044710) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитElvis Costello - Boy Named If (2Lp) (602438366842) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитEagles - Their Greatest Hits 1971-1975 (0081227979379) виниловая...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитElectric Light Orchestra - A New World Record (2016 Black Vinyl ...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитMike Oldfield - Tubular Bells II (0825646233236) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитMike Oldfield - Tubular Bells III (0825646233175) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитPanic! At The Disco - Death Of A Bachelor (0075678666636) винило...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитEd Sheeran - + (Plus) (Orange Translucent) (5052498774906) винил...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитVan Halen - Women And Children First (0081227954963) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитFleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитJarre, Jean-Michel, Oxygene 3 (0889853618811) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитJoe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пласти...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
Отзывы о товаре Marilyn Manson - One Assassination Under God (coloured) (4065629731311) виниловая пластинка