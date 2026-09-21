Powerwolf - Return In Bloodred (0039842503813) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Powerwolf
Альбом (сингл)
Return In Bloodred
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 705392
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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039842503813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Powerwolf
Альбом (сингл)
Return In Bloodred
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Mr. Sinister, We Came To Take Your Souls, Kiss Of The Cobra King, Black Mass Hysteria, Demons & Diamonds, Montecore, The Evil Made Me Do It, Lucifer In Starlight, Son Of The Morning Star
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Metal Blade Records Originals
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Powerwolf - Return In Bloodred (0039842503813) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mr. Sinister, We Came To Take Your Souls, Kiss Of The Cobra King, Black Mass Hysteria, Demons & Diamonds, Montecore, The Evil Made Me Do It, Lucifer In Starlight, Son Of The Morning Star
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Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039842503813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Powerwolf
Альбом (сингл)
Return In Bloodred
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Mr. Sinister, We Came To Take Your Souls, Kiss Of The Cobra King, Black Mass Hysteria, Demons & Diamonds, Montecore, The Evil Made Me Do It, Lucifer In Starlight, Son Of The Morning Star
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Metal Blade Records Originals
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mr. Sinister, We Came To Take Your Souls, Kiss Of The Cobra King, Black Mass Hysteria, Demons & Diamonds, Montecore, The Evil Made Me Do It, Lucifer In Starlight, Son Of The Morning Star
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Powerwolf - Return In Bloodred (0039842503813) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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