Top.Mail.Ru
Amon Amarth - Deceiver Of The Gods (coloured) (0039842519616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Amon Amarth - Deceiver Of The Gods (coloured) (0039842519616) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Amon Amarth - Deceiver Of The Gods (coloured) (0039842519616) виниловая пластинка - фото 1
Amon Amarth - Deceiver Of The Gods (coloured) (0039842519616) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
Deceiver Of The Gods
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Amon Amarth - Deceiver Of The Gods (coloured) (0039842519616) виниловая пластинка - фото 1
  • Amon Amarth - Deceiver Of The Gods (coloured) (0039842519616) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705386
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Amon Amarth - Deceiver Of The Gods (coloured) (0039842519616) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842519616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
Deceiver Of The Gods
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Deceiver Of The Gods, As Loke Falls, Father Of The Wolf, Shape Shifter, Under Siege Blood Eagle, We Shall Destroy, Hel, Coming Of The Tide, Warriors Of The North
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amon Amarth - Deceiver Of The Gods (coloured) (0039842519616) виниловая пластинка

Герои мелодичного дэт-метала AMON AMARTH, бесспорный номер 1 в мире и родоначальники викинг-метала, с гордостью представляют свой девятый студийный альбом. Эпическая работа, получившая название Deceiver of the Gods, была записана в студии Backstage Studios в Дербишире, Англия. Продюсированием, микшированием и мастерингом занимался не кто иной, как А. Снейп (Opeth, Megadeth, Killswitch Engage). Иллюстрацией к альбому вновь стал Том Тиль, изобразивший мифическую битву между норвежскими богами Локи и Тором. Драйвовый синтез пилящих риффов, мелодичных гармоний и душераздирающих ритмов в сочетании с суровым ревом викинга Йохана Хегга и пронзительными картинами норвежских битв и предательства ожидает поклонников с Deceiver of the Gods, продолжением получившего всеобщее признание альбома 2011 года Surtur Rising.

Отзывы о товаре Amon Amarth - Deceiver Of The Gods (coloured) (0039842519616) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842519616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
Deceiver Of The Gods
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Deceiver Of The Gods, As Loke Falls, Father Of The Wolf, Shape Shifter, Under Siege Blood Eagle, We Shall Destroy, Hel, Coming Of The Tide, Warriors Of The North
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Герои мелодичного дэт-метала AMON AMARTH, бесспорный номер 1 в мире и родоначальники викинг-метала, с гордостью представляют свой девятый студийный альбом. Эпическая работа, получившая название Deceiver of the Gods, была записана в студии Backstage Studios в Дербишире, Англия. Продюсированием, микшированием и мастерингом занимался не кто иной, как А. Снейп (Opeth, Megadeth, Killswitch Engage). Иллюстрацией к альбому вновь стал Том Тиль, изобразивший мифическую битву между норвежскими богами Локи и Тором. Драйвовый синтез пилящих риффов, мелодичных гармоний и душераздирающих ритмов в сочетании с суровым ревом викинга Йохана Хегга и пронзительными картинами норвежских битв и предательства ожидает поклонников с Deceiver of the Gods, продолжением получившего всеобщее признание альбома 2011 года Surtur Rising.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amon Amarth - Deceiver Of The Gods (coloured) (0039842519616) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...