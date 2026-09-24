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Kings Of Mercia - Battle Scars (coloured) (0039841610437) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kings Of Mercia - Battle Scars (coloured) (0039841610437) виниловая пластинка

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Kings Of Mercia - Battle Scars (coloured) (0039841610437) виниловая пластинка - фото 1
Kings Of Mercia - Battle Scars (coloured) (0039841610437) виниловая пластинка - фото 2
Kings Of Mercia - Battle Scars (coloured) (0039841610437) виниловая пластинка - фото 3
Kings Of Mercia - Battle Scars (coloured) (0039841610437) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kings Of Mercia
Альбом (сингл)
Battle Scars
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kings Of Mercia - Battle Scars (coloured) (0039841610437) виниловая пластинка - фото 1
  • Kings Of Mercia - Battle Scars (coloured) (0039841610437) виниловая пластинка - фото 2
  • Kings Of Mercia - Battle Scars (coloured) (0039841610437) виниловая пластинка - фото 3
  • Kings Of Mercia - Battle Scars (coloured) (0039841610437) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705379
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kings Of Mercia - Battle Scars (coloured) (0039841610437) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841610437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kings Of Mercia
Альбом (сингл)
Battle Scars
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Guns And Ammunition, Eye For An Eye, Between Two Worlds, Legend, Battle Scars Dont Ask, Aftermath, Hell N Back, Cold, Angels & Demons
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kings Of Mercia - Battle Scars (coloured) (0039841610437) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Guns And Ammunition, Eye For An Eye, Between Two Worlds, Legend, Battle Scars Dont Ask, Aftermath, Hell N Back, Cold, Angels &amp;amp; Demons

Отзывы о товаре Kings Of Mercia - Battle Scars (coloured) (0039841610437) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841610437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kings Of Mercia
Альбом (сингл)
Battle Scars
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Guns And Ammunition, Eye For An Eye, Between Two Worlds, Legend, Battle Scars Dont Ask, Aftermath, Hell N Back, Cold, Angels & Demons
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Guns And Ammunition, Eye For An Eye, Between Two Worlds, Legend, Battle Scars Dont Ask, Aftermath, Hell N Back, Cold, Angels &amp;amp; Demons
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kings Of Mercia - Battle Scars (coloured) (0039841610437) виниловая пластинка - по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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