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King Diamond - The Puppet Master (coloured) (0039841611816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Diamond - The Puppet Master (coloured) (0039841611816) виниловая пластинка

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King Diamond - The Puppet Master (coloured) (0039841611816) виниловая пластинка - фото 1
King Diamond - The Puppet Master (coloured) (0039841611816) виниловая пластинка - фото 2
King Diamond - The Puppet Master (coloured) (0039841611816) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • King Diamond - The Puppet Master (coloured) (0039841611816) виниловая пластинка - фото 1
  • King Diamond - The Puppet Master (coloured) (0039841611816) виниловая пластинка - фото 2
  • King Diamond - The Puppet Master (coloured) (0039841611816) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705375
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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King Diamond - The Puppet Master (coloured) (0039841611816) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Diamond - The Puppet Master (coloured) (0039841611816) виниловая пластинка

King Diamond — датская хэви-метал- группа, образованная в 1985 году вокалистом Кимом Петерсеном (известном под сценическим псевдонимом King Diamond), гитаристами Энди ЛаРоком и Майклом Деннером, басистом Тими Хансеном и барабанщиком Микки Ди. King Diamond выпустили в общей сложности двенадцать студийных альбомов (большинство из них — концептуальные ), два концертных альбома два расширенные плейлиста пять сборников и пять синглов. Двойной альбом на цветном виниле поставляется в гейтфолде с постером - настоящий предмет коллекционирования для всех поклонников King Diamond.

Отзывы о товаре King Diamond - The Puppet Master (coloured) (0039841611816) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
King Diamond — датская хэви-метал- группа, образованная в 1985 году вокалистом Кимом Петерсеном (известном под сценическим псевдонимом King Diamond), гитаристами Энди ЛаРоком и Майклом Деннером, басистом Тими Хансеном и барабанщиком Микки Ди. King Diamond выпустили в общей сложности двенадцать студийных альбомов (большинство из них — концептуальные ), два концертных альбома два расширенные плейлиста пять сборников и пять синглов. Двойной альбом на цветном виниле поставляется в гейтфолде с постером - настоящий предмет коллекционирования для всех поклонников King Diamond.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Diamond - The Puppet Master (coloured) (0039841611816) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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