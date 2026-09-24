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Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка

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Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 1
Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 2
Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 3
Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 4
Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 5
Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 6
Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 7
Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 8
Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
This Stupid World
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 1
  • Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 2
  • Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 3
  • Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 4
  • Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 5
  • Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 6
  • Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 7
  • Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 8
  • Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705363
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401192910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
This Stupid World
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sinatra Drive Breakdown, Fallout, Tonight’s Episode, Aselestine, Until It Happens Apology Letter, Brain Capers, This Stupid World, Miles Away, Untitled (Instrumental)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Sinatra Drive Breakdown, Fallout, Tonight’s Episode, Aselestine, Until It Happens Apology Letter, Brain Capers, This Stupid World, Miles Away, Untitled (Instrumental)

Отзывы о товаре Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401192910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
This Stupid World
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sinatra Drive Breakdown, Fallout, Tonight’s Episode, Aselestine, Until It Happens Apology Letter, Brain Capers, This Stupid World, Miles Away, Untitled (Instrumental)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Sinatra Drive Breakdown, Fallout, Tonight’s Episode, Aselestine, Until It Happens Apology Letter, Brain Capers, This Stupid World, Miles Away, Untitled (Instrumental)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yo La Tengo - This Stupid World (0191401192910) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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