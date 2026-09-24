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Yo La Tengo - Stuff Like That There (0744861107910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yo La Tengo - Stuff Like That There (0744861107910) виниловая пластинка

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Yo La Tengo - Stuff Like That There (0744861107910) виниловая пластинка - фото 1
Yo La Tengo - Stuff Like That There (0744861107910) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Stuff Like That There
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yo La Tengo - Stuff Like That There (0744861107910) виниловая пластинка - фото 1
  • Yo La Tengo - Stuff Like That There (0744861107910) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705361
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Yo La Tengo - Stuff Like That There (0744861107910) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861107910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Stuff Like That There
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
My Hearts Not In It, Rickety, Im So Lonesome I Could Cry, All Your Secrets, The Ballad Of Red Buckets, The Ballad Of Red Buckets, Friday Im In Love, Before We Stopped To Think, Friday Im In Love, Before We Stopped To Think, Butchies Tune, Automatic Doom, Awhileaway, I Can Feel The Ice Melting, Naples, Deeper Into Movies, Somebodys In Love, My Hearts Not In It, Rickety, Im So Lonesome I Could Cry, All Your Secrets, Butchies Tune, Automatic Doom, Awhileaway, I Can Feel The Ice Melting, Naples, Dee
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yo La Tengo - Stuff Like That There (0744861107910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: My Hearts Not In It, Rickety, Im So Lonesome I Could Cry, All Your Secrets, The Ballad Of Red Buckets, The Ballad Of Red Buckets, Friday Im In Love, Before We Stopped To Think, Friday Im In Love, Before We Stopped To Think, Butchies Tune, Automatic Doom, Awhileaway, I Can Feel The Ice Melting, Naples, Deeper Into Movies, Somebodys In Love, My Hearts Not In It, Rickety, Im So Lonesome I Could Cry, All Your Secrets, Butchies Tune, Automatic Doom, Awhileaway, I Can Feel The Ice Melting, Naples, Deeper Into Movies, Somebodys In Love, I Gotta Dream On, Radio Morocco

Отзывы о товаре Yo La Tengo - Stuff Like That There (0744861107910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861107910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Stuff Like That There
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
My Hearts Not In It, Rickety, Im So Lonesome I Could Cry, All Your Secrets, The Ballad Of Red Buckets, The Ballad Of Red Buckets, Friday Im In Love, Before We Stopped To Think, Friday Im In Love, Before We Stopped To Think, Butchies Tune, Automatic Doom, Awhileaway, I Can Feel The Ice Melting, Naples, Deeper Into Movies, Somebodys In Love, My Hearts Not In It, Rickety, Im So Lonesome I Could Cry, All Your Secrets, Butchies Tune, Automatic Doom, Awhileaway, I Can Feel The Ice Melting, Naples, Dee
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: My Hearts Not In It, Rickety, Im So Lonesome I Could Cry, All Your Secrets, The Ballad Of Red Buckets, The Ballad Of Red Buckets, Friday Im In Love, Before We Stopped To Think, Friday Im In Love, Before We Stopped To Think, Butchies Tune, Automatic Doom, Awhileaway, I Can Feel The Ice Melting, Naples, Deeper Into Movies, Somebodys In Love, My Hearts Not In It, Rickety, Im So Lonesome I Could Cry, All Your Secrets, Butchies Tune, Automatic Doom, Awhileaway, I Can Feel The Ice Melting, Naples, Deeper Into Movies, Somebodys In Love, I Gotta Dream On, Radio Morocco
Самовывоз
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Отзывы


Yo La Tengo - Stuff Like That There (0744861107910) виниловая пластинка - стоимость товара 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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