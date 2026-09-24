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Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка

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Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 1
Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 2
Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 3
Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 4
Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 5
Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 6
Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 7
Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 8
Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
And Then Nothing Turned Itself Inside-Out
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 1
  • Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 2
  • Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 3
  • Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 4
  • Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 5
  • Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 6
  • Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 7
  • Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 8
  • Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705359
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861037101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
And Then Nothing Turned Itself Inside-Out
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Everyday, Our Way To Fall, Saturday, Let's Save Tony Orlando's House, Last Days Of Disco, The Crying Of Lot G, You Can Have It All, Tears Are In Your Eyes, Cherry Chapstick, From Black To Blue, Madeline, Tired Hippo, Night Falls On Hoboken
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everyday, Our Way To Fall, Saturday, Let's Save Tony Orlando's House, Last Days Of Disco, The Crying Of Lot G, You Can Have It All, Tears Are In Your Eyes, Cherry Chapstick, From Black To Blue, Madeline, Tired Hippo, Night Falls On Hoboken

Отзывы о товаре Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861037101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
And Then Nothing Turned Itself Inside-Out
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Everyday, Our Way To Fall, Saturday, Let's Save Tony Orlando's House, Last Days Of Disco, The Crying Of Lot G, You Can Have It All, Tears Are In Your Eyes, Cherry Chapstick, From Black To Blue, Madeline, Tired Hippo, Night Falls On Hoboken
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everyday, Our Way To Fall, Saturday, Let's Save Tony Orlando's House, Last Days Of Disco, The Crying Of Lot G, You Can Have It All, Tears Are In Your Eyes, Cherry Chapstick, From Black To Blue, Madeline, Tired Hippo, Night Falls On Hoboken
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yo La Tengo - And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (0744861037101) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4310 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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