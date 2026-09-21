Manowar - The Triumph Of Steel (coloured) (3760053847874) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Manowar - The Triumph Of Steel (coloured) (3760053847874) виниловая пластинка
The Triumph of Steel — седьмой студийный альбом американской хеви-метал-группы Manowar, вышедший в 1992 году. Переиздание на виниле.. Manowar — американская хэви-метал группа из Оберна, Нью-Йорк. Созданная в 1980 году группа известна своими текстами, основанными на фэнтези и мифологии. Группа также известна своим громким и напыщенным звучанием. В 1984 году группа была занесена в Книгу рекордов Гиннеса за самое громкое выступление, и с тех пор этот рекорд они побили дважды. Они также являются мировыми рекордсменами по самому продолжительному хэви-металлическому концерту, отыграв пять часов и 1 минуту в 2008 году. The Triumph Of Steel имел большой успех и особенно прославился наличием почти получасовой сюиты под названием «Ахиллес, агония и экстаз в восьми частях», вдохновленной событиями «Илиады». После этого релиза группа отправилась в мировое турне на два года. Этот альбом Manowar стал легендарным и должен быть в коллекции любого метал-фаната.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 450 руб.1613 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (196588342417) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 500 руб.1625 руб. в СплитBlackmore's Night - Fires At Midnight (coloured) (4029759195405)...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитTwenty One Pilots - Blurryface (0075678669637) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитRammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитNeal Morse - Innocence & Danger (0194398755816) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитAutopsy - Macabre Eternal (0801056831712) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитMarillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитMarillion - Anoraknophobia (0802644810416) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитMetallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитPorcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитSteven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) в...
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитTangerine Dream - Recurring Dreams (0802644821511) виниловая пла...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Manowar - The Triumph Of Steel (coloured) (3760053847874) виниловая пластинка