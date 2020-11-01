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Уличный светильник DeMarkt Плутон 809040201

Артикул: 70533
  • Уличный фонарь MW-Light Плутон 809040201 - фото 1
  • Уличный фонарь MW-Light Плутон 809040201 - фото 2
Уличный фонарь MW-Light Плутон 809040201 - фото 1
Уличный фонарь MW-Light Плутон 809040201 - фото 2
3 080 руб. 
Купить
+ 139 КэтКоинов
Артикул: 70533
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeMarkt
Тип товараУличное освещение
Тип осветительного приборауличный
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт40
Материал плафонаакрил
Высота, см45
Длина, см11
Ширина, см11
Вес, кг0.87
В конструкции фонаря используется один белый акриловый плафон цилиндрической формы и металлическая арматура цвета хром.


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Самовывоз невозможен
Уличный светильник DeMarkt Плутон 809040201 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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