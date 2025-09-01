OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Swede–Hooked On A Feeling, Raspberries–Go All The Way, Norman Greenbaum–Spirit In The Sky, David Bowie–Moonage Daydream, Elvin Bishop–Fooled Around And Fell In Love, The Jackson 5–I Want You Back, 10cc–I'm Not In Love, Redbone–Come And Get Your Love, The Runaways–Cherry Bomb, Rupert Holmes–Escape (The Pi?a Colada Song), The Five Stairsteps*–O-o-h Child, Marvin Gaye And Tammi Terrell–Ain't No Mountain High Enough, Tyler Bates–, Tyler Bates–The Final Battle Begins, Tyler Bates–Morag, Tyler Bates–Everyone's An Idiot, Tyler Bates–What A Bunch Of A-Holes, Tyler Bates–Sanctuary, Tyler Bates–The New Meat, Tyler Bates–The Pod Chase, Tyler Bates–Don't Mess With My Walkman, Tyler Bates–Losers (Bonus Track), Tyler Bates–The Ballad of the Nova Corps. (Instrumental), Tyler Bates–The Klyn Escape, Tyler Bates–Groot Spores, Tyler Bates–Guardians United, Tyler Bates–The Big Blast, Tyler Bates–Black Tears
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Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
Комментарий:
Сборник отличный имеется в виду первая пластинка, вторая это как нагрузка где представлены музыкальные фрагменты взятые от озвучке разных фильмов. Стоит купить из за первой пластинки.
Достоинства:
Комментарий:
Плохая упаковка, погнуло коробку, хорошо что пластинка не треснула
Достоинства:
Комментарий:
Отличный винил за приемлимые деньги, две пластинки Первая красная - прекрасный плейлист из плеера Звездного Лорда из первой части Guardians of the Galaxy Вторая желтая - ни менее прекрасный инструментальный саундтрек Доставка в пределах нормы по времени, упаковано все на отлично, вторая плотная коробка. Однозначно к покупке рекомендую, если будет что-то ни менее достойное у этого продавца, закажу обязательно.
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка шикарная, утро начинается с знакомых треков
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка из лимитированного издания для Wallmart. Здесь записаны треки из awesome mix vol. 1 на первой пластинке и чистый саундтрек с темами к фильму на второй. звук и качество на уровне)
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в отличном состоянии, дизайн и качество упаковки тоже на высоте. Покупал в подарок и получатель доволен
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка новая, чистенька. Хорошее качество записи. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка отличная, доставка быстрая. Очень крутой сборник по приятной цене. Спасибо продавцу.
Отзывы о товаре OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Сборник отличный имеется в виду первая пластинка, вторая это как нагрузка где представлены музыкальные фрагменты взятые от озвучке разных фильмов. Стоит купить из за первой пластинки.
Достоинства:
Комментарий:
Плохая упаковка, погнуло коробку, хорошо что пластинка не треснула
Достоинства:
Комментарий:
Отличный винил за приемлимые деньги, две пластинки Первая красная - прекрасный плейлист из плеера Звездного Лорда из первой части Guardians of the Galaxy Вторая желтая - ни менее прекрасный инструментальный саундтрек Доставка в пределах нормы по времени, упаковано все на отлично, вторая плотная коробка. Однозначно к покупке рекомендую, если будет что-то ни менее достойное у этого продавца, закажу обязательно.
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка шикарная, утро начинается с знакомых треков
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка из лимитированного издания для Wallmart. Здесь записаны треки из awesome mix vol. 1 на первой пластинке и чистый саундтрек с темами к фильму на второй. звук и качество на уровне)
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в отличном состоянии, дизайн и качество упаковки тоже на высоте. Покупал в подарок и получатель доволен
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка новая, чистенька. Хорошее качество записи. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка отличная, доставка быстрая. Очень крутой сборник по приятной цене. Спасибо продавцу.