OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка

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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Swede–Hooked On A Feeling, Raspberries–Go All The Way, Norman Greenbaum–Spirit In The Sky, David Bowie–Moonage Daydream, Elvin Bishop–Fooled Around And Fell In Love, The Jackson 5–I Want You Back, 10cc–I'm Not In Love, Redbone–Come And Get Your Love, The Runaways–Cherry Bomb, Rupert Holmes–Escape (The Pi?a Colada Song), The Five Stairsteps*–O-o-h Child, Marvin Gaye And Tammi Terrell–Ain't No Mountain High Enough, Tyler Bates–, Tyler Bates–The Final Battle Begins, Tyler Bates–Morag, Tyler Bates–Everyone's An Idiot, Tyler Bates–What A Bunch Of A-Holes, Tyler Bates–Sanctuary, Tyler Bates–The New Meat, Tyler Bates–The Pod Chase, Tyler Bates–Don't Mess With My Walkman, Tyler Bates–Losers (Bonus Track), Tyler Bates–The Ballad of the Nova Corps. (Instrumental), Tyler Bates–The Klyn Escape, Tyler Bates–Groot Spores, Tyler Bates–Guardians United, Tyler Bates–The Big Blast, Tyler Bates–Black Tears

Отличная пластинка из лимитированного издания для Wallmart. Здесь записаны треки из awesome mix vol. 1 на первой пластинке и чистый саундтрек с темами к фильму на второй. звук и качество на уровне)

Отличный винил за приемлимые деньги, две пластинки Первая красная - прекрасный плейлист из плеера Звездного Лорда из первой части Guardians of the Galaxy Вторая желтая - ни менее прекрасный инструментальный саундтрек Доставка в пределах нормы по времени, упаковано все на отлично, вторая плотная коробка. Однозначно к покупке рекомендую, если будет что-то ни менее достойное у этого продавца, закажу обязательно.

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Swede–Hooked On A Feeling, Raspberries–Go All The Way, Norman Greenbaum–Spirit In The Sky, David Bowie–Moonage Daydream, Elvin Bishop–Fooled Around And Fell In Love, The Jackson 5–I Want You Back, 10cc–I'm Not In Love, Redbone–Come And Get Your Love, The Runaways–Cherry Bomb, Rupert Holmes–Escape (The Pi?a Colada Song), The Five Stairsteps*–O-o-h Child, Marvin Gaye And Tammi Terrell–Ain't No Mountain High Enough, Tyler Bates–, Tyler Bates–The Final Battle Begins, Tyler Bates–Morag, Tyler Bates–Everyone's An Idiot, Tyler Bates–What A Bunch Of A-Holes, Tyler Bates–Sanctuary, Tyler Bates–The New Meat, Tyler Bates–The Pod Chase, Tyler Bates–Don't Mess With My Walkman, Tyler Bates–Losers (Bonus Track), Tyler Bates–The Ballad of the Nova Corps. (Instrumental), Tyler Bates–The Klyn Escape, Tyler Bates–Groot Spores, Tyler Bates–Guardians United, Tyler Bates–The Big Blast, Tyler Bates–Black Tears

OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.