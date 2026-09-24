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Aurora - What Happened To The Heart? (coloured) (0810599024666) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aurora - What Happened To The Heart? (coloured) (0810599024666) виниловая пластинка

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Aurora - What Happened To The Heart? (coloured) (0810599024666) виниловая пластинка - фото 1
Aurora - What Happened To The Heart? (coloured) (0810599024666) виниловая пластинка - фото 2
Aurora - What Happened To The Heart? (coloured) (0810599024666) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Aurora
Альбом (сингл)
What Happened to the Heartx
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Aurora - What Happened To The Heart? (coloured) (0810599024666) виниловая пластинка - фото 1
  • Aurora - What Happened To The Heart? (coloured) (0810599024666) виниловая пластинка - фото 2
  • Aurora - What Happened To The Heart? (coloured) (0810599024666) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705327
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Aurora - What Happened To The Heart? (coloured) (0810599024666) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Glassnote
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Glassnote
Barcode
[0810599024666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Aurora
Альбом (сингл)
What Happened to the Heartx
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Echo of My Shadow, Alright, Your Blood, The Conflict of the Mind, Some Type of Skin The Essence, Earthly Delights, The Dark Dresses Lightly, A Soul with No King, Dreams, My Name, You Feel, Starvation, The Blade, My Body Is Not Mine, Invisible Wounds
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aurora - What Happened To The Heart? (coloured) (0810599024666) виниловая пластинка

What Happened to the Heartx — четвёртый студийный альбом норвежской автора-исполнителя и продюсера Авроры, релиз которого состоялся 7 июня 2024 года.. Издание на прозрачном виниле.. «What Happened To The Heartx» — это путь от слабости к силе, от саморазрушения к самоисцелению. Пронзительное и интроспективное музыкальное путешествие, которое исследует потерю духовной связи в современном обществе, исцеляющую силу уязвимости и призыв разжечь перемены через воссоединение сердца с политикой и личностным ростом. Работа с потрясающими продюсерами над «What Happened To The Heartx» обещает закрепить за Aurora статус уникального артиста.

Отзывы о товаре Aurora - What Happened To The Heart? (coloured) (0810599024666) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Glassnote
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Glassnote
Barcode
[0810599024666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Aurora
Альбом (сингл)
What Happened to the Heartx
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Echo of My Shadow, Alright, Your Blood, The Conflict of the Mind, Some Type of Skin The Essence, Earthly Delights, The Dark Dresses Lightly, A Soul with No King, Dreams, My Name, You Feel, Starvation, The Blade, My Body Is Not Mine, Invisible Wounds
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
What Happened to the Heartx — четвёртый студийный альбом норвежской автора-исполнителя и продюсера Авроры, релиз которого состоялся 7 июня 2024 года.. Издание на прозрачном виниле.. «What Happened To The Heartx» — это путь от слабости к силе, от саморазрушения к самоисцелению. Пронзительное и интроспективное музыкальное путешествие, которое исследует потерю духовной связи в современном обществе, исцеляющую силу уязвимости и призыв разжечь перемены через воссоединение сердца с политикой и личностным ростом. Работа с потрясающими продюсерами над «What Happened To The Heartx» обещает закрепить за Aurora статус уникального артиста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aurora - What Happened To The Heart? (coloured) (0810599024666) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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