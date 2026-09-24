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Nada Surf - The Weight Is A Gift (5033197342313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nada Surf - The Weight Is A Gift (5033197342313) виниловая пластинка

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Nada Surf - The Weight Is A Gift (5033197342313) виниловая пластинка - фото 1
Nada Surf - The Weight Is A Gift (5033197342313) виниловая пластинка - фото 2
Nada Surf - The Weight Is A Gift (5033197342313) виниловая пластинка - фото 3
Nada Surf - The Weight Is A Gift (5033197342313) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
The Weight Is A Gift
Жанр
Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nada Surf - The Weight Is A Gift (5033197342313) виниловая пластинка - фото 1
  • Nada Surf - The Weight Is A Gift (5033197342313) виниловая пластинка - фото 2
  • Nada Surf - The Weight Is A Gift (5033197342313) виниловая пластинка - фото 3
  • Nada Surf - The Weight Is A Gift (5033197342313) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705265
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nada Surf - The Weight Is A Gift (5033197342313) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[5033197342313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
The Weight Is A Gift
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Concrete Bed, Do It Again, Always Love, What Is Your Secretx, Your Legs Grow All Is A Game, Blankest Year, Comes A Time, In The Mirror, Armies Walk, Imaginary Friends
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nada Surf - The Weight Is A Gift (5033197342313) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Concrete Bed, Do It Again, Always Love, What Is Your Secretx, Your Legs Grow All Is A Game, Blankest Year, Comes A Time, In The Mirror, Armies Walk, Imaginary Friends

Отзывы о товаре Nada Surf - The Weight Is A Gift (5033197342313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[5033197342313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
The Weight Is A Gift
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Concrete Bed, Do It Again, Always Love, What Is Your Secretx, Your Legs Grow All Is A Game, Blankest Year, Comes A Time, In The Mirror, Armies Walk, Imaginary Friends
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Concrete Bed, Do It Again, Always Love, What Is Your Secretx, Your Legs Grow All Is A Game, Blankest Year, Comes A Time, In The Mirror, Armies Walk, Imaginary Friends
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nada Surf - The Weight Is A Gift (5033197342313) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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