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Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка

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Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка - фото 1
Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка - фото 2
Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка - фото 3
Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка - фото 4
Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
You Know Who You Are
Жанр
Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка - фото 1
  • Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка - фото 2
  • Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка - фото 3
  • Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка - фото 4
  • Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705264
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[4250506814786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
You Know Who You Are
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Cold To See Clear, Believe Youre Mine, Friend Hospital, Bird, Out Of The Dark Rushing, Animal, You Know Who You Are, Gold Sounds, Victorys Yours
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cold To See Clear, Believe Youre Mine, Friend Hospital, Bird, Out Of The Dark Rushing, Animal, You Know Who You Are, Gold Sounds, Victorys Yours

Отзывы о товаре Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[4250506814786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
You Know Who You Are
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Cold To See Clear, Believe Youre Mine, Friend Hospital, Bird, Out Of The Dark Rushing, Animal, You Know Who You Are, Gold Sounds, Victorys Yours
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cold To See Clear, Believe Youre Mine, Friend Hospital, Bird, Out Of The Dark Rushing, Animal, You Know Who You Are, Gold Sounds, Victorys Yours
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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