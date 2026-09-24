Nada Surf - The Stars Are Indifferent To Astronomy (4250506803292) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
The Stars Are Indifferent To Astronomy
Жанр
Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 705263
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Характеристики
Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[4250506803292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
The Stars Are Indifferent To Astronomy
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Clear Eye Clouded Mind, Waiting For Something, When I Was Young, Jules And Jim, The Moon Is Calling Teenage Dreams, Looking Through, Let The Fight Do The Fighting, No Snow On The Mountain, The Future
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nada Surf - The Stars Are Indifferent To Astronomy (4250506803292) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Clear Eye Clouded Mind, Waiting For Something, When I Was Young, Jules And Jim, The Moon Is Calling Teenage Dreams, Looking Through, Let The Fight Do The Fighting, No Snow On The Mountain, The Future
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Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[4250506803292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
The Stars Are Indifferent To Astronomy
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Clear Eye Clouded Mind, Waiting For Something, When I Was Young, Jules And Jim, The Moon Is Calling Teenage Dreams, Looking Through, Let The Fight Do The Fighting, No Snow On The Mountain, The Future
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Clear Eye Clouded Mind, Waiting For Something, When I Was Young, Jules And Jim, The Moon Is Calling Teenage Dreams, Looking Through, Let The Fight Do The Fighting, No Snow On The Mountain, The Future
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Nada Surf - The Stars Are Indifferent To Astronomy (4250506803292) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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