Hiatus Kaiyote - Love Heart Cheat Code (coloured) (5054429193701) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Hiatus Kaiyote - Love Heart Cheat Code (coloured) (5054429193701) виниловая пластинка
Трижды номинированная на Грэмми группа Hiatus Kaiyote выпускает свой грядущий альбом Love Heart Cheat Code на лейбле Brainfeeder. Love Heart Cheat Code - это снимок четырех музыкантов, танцующих вместе на краю пропасти, с одиннадцатью игривыми, буйными треками, излучающими свет. Но для группы, которая прославилась своей сложностью и получила признание критиков и несколько номинаций на Грэмми за свой максимализм, одной из самых поразительных вещей в Love Heart Cheat Code является его простота. Направление, в котором группа движется к грядущему альбому, не всегда достигается прямым путем, а скорее через размышления и дрейф: на джем-сейшнах, которые длятся до поздней ночи и раннего утра, за совместными трапезами, играя с оборудованием и друг с другом. В альбоме также принимают участие другие мельбурнские музыканты, такие как Тейлор Чип Кроуфорд, играющий на изобретенном им самим инструменте под названием Frello, гитарист Том Мартин и флейтист Никодемос, а также еще один беспрецедентный творческий ум: Марио Калдато, чья работа с Beastie Boys и Seu Jorge вошла в легенды.
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