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Hiatus Kaiyote - Love Heart Cheat Code (coloured) (5054429193701) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hiatus Kaiyote - Love Heart Cheat Code (coloured) (5054429193701) виниловая пластинка

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Hiatus Kaiyote - Love Heart Cheat Code (coloured) (5054429193701) виниловая пластинка - фото 1
Hiatus Kaiyote - Love Heart Cheat Code (coloured) (5054429193701) виниловая пластинка - фото 2
Hiatus Kaiyote - Love Heart Cheat Code (coloured) (5054429193701) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hiatus Kaiyote
Альбом (сингл)
Love Heart Cheat Code
Жанр
Rhythm & Blues
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Hiatus Kaiyote - Love Heart Cheat Code (coloured) (5054429193701) виниловая пластинка - фото 1
  • Hiatus Kaiyote - Love Heart Cheat Code (coloured) (5054429193701) виниловая пластинка - фото 2
  • Hiatus Kaiyote - Love Heart Cheat Code (coloured) (5054429193701) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705242
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Характеристики

Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429193701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hiatus Kaiyote
Альбом (сингл)
Love Heart Cheat Code
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dreamboat, Telescope, Make Friends, BMO is Beautiful (feat. BMO of Adventure Time), Everythings Beautiful Dimitri, Longcat, How To Meet Yourself, Love Heart Cheat Code, Cinnamon Temple, White Rabbit
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hiatus Kaiyote - Love Heart Cheat Code (coloured) (5054429193701) виниловая пластинка

Трижды номинированная на Грэмми группа Hiatus Kaiyote выпускает свой грядущий альбом Love Heart Cheat Code на лейбле Brainfeeder. Love Heart Cheat Code - это снимок четырех музыкантов, танцующих вместе на краю пропасти, с одиннадцатью игривыми, буйными треками, излучающими свет. Но для группы, которая прославилась своей сложностью и получила признание критиков и несколько номинаций на Грэмми за свой максимализм, одной из самых поразительных вещей в Love Heart Cheat Code является его простота. Направление, в котором группа движется к грядущему альбому, не всегда достигается прямым путем, а скорее через размышления и дрейф: на джем-сейшнах, которые длятся до поздней ночи и раннего утра, за совместными трапезами, играя с оборудованием и друг с другом. В альбоме также принимают участие другие мельбурнские музыканты, такие как Тейлор Чип Кроуфорд, играющий на изобретенном им самим инструменте под названием Frello, гитарист Том Мартин и флейтист Никодемос, а также еще один беспрецедентный творческий ум: Марио Калдато, чья работа с Beastie Boys и Seu Jorge вошла в легенды.

Отзывы о товаре Hiatus Kaiyote - Love Heart Cheat Code (coloured) (5054429193701) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429193701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hiatus Kaiyote
Альбом (сингл)
Love Heart Cheat Code
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dreamboat, Telescope, Make Friends, BMO is Beautiful (feat. BMO of Adventure Time), Everythings Beautiful Dimitri, Longcat, How To Meet Yourself, Love Heart Cheat Code, Cinnamon Temple, White Rabbit
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Трижды номинированная на Грэмми группа Hiatus Kaiyote выпускает свой грядущий альбом Love Heart Cheat Code на лейбле Brainfeeder. Love Heart Cheat Code - это снимок четырех музыкантов, танцующих вместе на краю пропасти, с одиннадцатью игривыми, буйными треками, излучающими свет. Но для группы, которая прославилась своей сложностью и получила признание критиков и несколько номинаций на Грэмми за свой максимализм, одной из самых поразительных вещей в Love Heart Cheat Code является его простота. Направление, в котором группа движется к грядущему альбому, не всегда достигается прямым путем, а скорее через размышления и дрейф: на джем-сейшнах, которые длятся до поздней ночи и раннего утра, за совместными трапезами, играя с оборудованием и друг с другом. В альбоме также принимают участие другие мельбурнские музыканты, такие как Тейлор Чип Кроуфорд, играющий на изобретенном им самим инструменте под названием Frello, гитарист Том Мартин и флейтист Никодемос, а также еще один беспрецедентный творческий ум: Марио Калдато, чья работа с Beastie Boys и Seu Jorge вошла в легенды.
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