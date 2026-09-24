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Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка

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Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка - фото 1
Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка - фото 2
Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка - фото 3
Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка - фото 4
Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка - фото 5
Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
A Slice Of The Top
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка - фото 1
  • Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка - фото 2
  • Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка - фото 3
  • Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка - фото 4
  • Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка - фото 5
  • Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705235
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455059789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
A Slice Of The Top
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Hanks Other Bag, Theres A Lull In My Life, Cute N Pretty, A Touch Of Blue, A Slice Of The Top
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Hanks Other Bag, Theres A Lull In My Life, Cute N Pretty, A Touch Of Blue, A Slice Of The Top

Отзывы о товаре Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455059789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
A Slice Of The Top
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Hanks Other Bag, Theres A Lull In My Life, Cute N Pretty, A Touch Of Blue, A Slice Of The Top
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Hanks Other Bag, Theres A Lull In My Life, Cute N Pretty, A Touch Of Blue, A Slice Of The Top
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hank Mobley - A Slice Of The Top (Analogue, Tone Poet) (0602455059789) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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