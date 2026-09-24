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Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка

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Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка - фото 1
Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка - фото 2
Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка - фото 3
Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка - фото 4
Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка - фото 5
Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка - фото 6
Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freddie Roach
Альбом (сингл)
Good Move
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка - фото 1
  • Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка - фото 2
  • Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка - фото 3
  • Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка - фото 4
  • Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка - фото 5
  • Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка - фото 6
  • Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705232
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Загружаем...
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Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455059734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freddie Roach
Альбом (сингл)
Good Move
Жанр
Jazz
Трек-лист
It Ain't Necessarily So, When Malindy Sings, Pastel, Wine, Wine, Wine, On Our Way Up, T'Ain't What You Do, Lots Of Lovely Love, I.Q. Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка

Good Move! — третий альбом американского органиста Фредди Роуча, записанный в 1963 году и выпущенный на лейбле Blue Note. Между 1962 и 1965 годами Hammond-органист Фредди Роуч записал пять первоклассных соул-джазовых альбомов для лейбла, среди которых особенно выделялся расслабленный и легкий свинговый "Good Move!" 1963 года. В записи альбома приняли участие Блю Митчелл, Хэнк Мобли, Эдди Райт и Кларенс Джонстон. Blue Note Records "Tone Poet Series" - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке. Мастеринг осуществляется Кевином Греем (Cohearent Audio) и винил производится компанией Record Technology Incorporated (RTI).

Отзывы о товаре Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455059734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freddie Roach
Альбом (сингл)
Good Move
Жанр
Jazz
Трек-лист
It Ain't Necessarily So, When Malindy Sings, Pastel, Wine, Wine, Wine, On Our Way Up, T'Ain't What You Do, Lots Of Lovely Love, I.Q. Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Good Move! — третий альбом американского органиста Фредди Роуча, записанный в 1963 году и выпущенный на лейбле Blue Note. Между 1962 и 1965 годами Hammond-органист Фредди Роуч записал пять первоклассных соул-джазовых альбомов для лейбла, среди которых особенно выделялся расслабленный и легкий свинговый "Good Move!" 1963 года. В записи альбома приняли участие Блю Митчелл, Хэнк Мобли, Эдди Райт и Кларенс Джонстон. Blue Note Records "Tone Poet Series" - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке. Мастеринг осуществляется Кевином Греем (Cohearent Audio) и винил производится компанией Record Technology Incorporated (RTI).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Freddie Roach - Good Move (Analogue, Tone Poet) (0602455059734) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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