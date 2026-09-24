Roots Manuva - Brand New Second Hand (coloured) (5054429197730) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roots Manuva
Альбом (сингл)
Brand Second Hand
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 705230
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Характеристики
Бренд
Big Dada
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Dada Recordings
Barcode
[5054429197730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roots Manuva
Альбом (сингл)
Brand Second Hand
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Movements, Juggle Tings Proper, Cornmeal Dumpling, Baptism, Soul Decay Fever, Wisdom Fall, Strange Behaviour, Sinking Sands, Oh Yeah., Dem Phonies, Inna, Big Tings Gwidarn, Motion 5000
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Roots Manuva - Brand New Second Hand (coloured) (5054429197730) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Movements, Juggle Tings Proper, Cornmeal Dumpling, Baptism, Soul Decay Fever, Wisdom Fall, Strange Behaviour, Sinking Sands, Oh Yeah., Dem Phonies, Inna, Big Tings Gwidarn, Motion 5000
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Бренд
Big Dada
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Dada Recordings
Barcode
[5054429197730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roots Manuva
Альбом (сингл)
Brand Second Hand
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Movements, Juggle Tings Proper, Cornmeal Dumpling, Baptism, Soul Decay Fever, Wisdom Fall, Strange Behaviour, Sinking Sands, Oh Yeah., Dem Phonies, Inna, Big Tings Gwidarn, Motion 5000
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Movements, Juggle Tings Proper, Cornmeal Dumpling, Baptism, Soul Decay Fever, Wisdom Fall, Strange Behaviour, Sinking Sands, Oh Yeah., Dem Phonies, Inna, Big Tings Gwidarn, Motion 5000
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Roots Manuva - Brand New Second Hand (coloured) (5054429197730) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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