The Rolling Stones - 12 x 5 (0018771211716) виниловая пластинка
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Описание товара The Rolling Stones - 12 x 5 (0018771211716) виниловая пластинка
12 ? 5 — второй американский студийный альбом английской рок- группы Rolling Stones, выпущенный в 1964 году. Это первый раз, когда альбом снова доступен на виниле за очень долгое время.. 12x5 – прогресс от блюза к року был очевиден на втором американском LP Rolling Stones. Они превратили соул в гитарный рок для хитов Its All Over Now (их первый сингл, занявший первое место в Великобритании) и Time Is on My Side (который был их первым синглом, попавшим в американскую десятку лучших). Также включает в себя потрясающий инструментальный блюз-роковый джем 2120 South Michigan Avenue и Around and Around – один из их лучших каверов Чака Берри. Включает британский EP Five By Five, четыре трека со второго британского LP и обе стороны Its All Over Now
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