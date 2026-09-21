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The Rolling Stones - 12 x 5 (0018771211716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - 12 x 5 (0018771211716) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - 12 x 5 (0018771211716) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - 12 x 5 (0018771211716) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - 12 x 5 (0018771211716) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - 12 x 5 (0018771211716) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - 12 x 5 (0018771211716) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - 12 x 5 (0018771211716) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - 12 x 5 (0018771211716) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - 12 x 5 (0018771211716) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705214
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Характеристики

Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - 12 x 5 (0018771211716) виниловая пластинка

12 ? 5 — второй американский студийный альбом английской рок- группы Rolling Stones, выпущенный в 1964 году. Это первый раз, когда альбом снова доступен на виниле за очень долгое время.. 12x5 – прогресс от блюза к року был очевиден на втором американском LP Rolling Stones. Они превратили соул в гитарный рок для хитов Its All Over Now (их первый сингл, занявший первое место в Великобритании) и Time Is on My Side (который был их первым синглом, попавшим в американскую десятку лучших). Также включает в себя потрясающий инструментальный блюз-роковый джем 2120 South Michigan Avenue и Around and Around – один из их лучших каверов Чака Берри. Включает британский EP Five By Five, четыре трека со второго британского LP и обе стороны Its All Over Now

Отзывы о товаре The Rolling Stones - 12 x 5 (0018771211716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
12 ? 5 — второй американский студийный альбом английской рок- группы Rolling Stones, выпущенный в 1964 году. Это первый раз, когда альбом снова доступен на виниле за очень долгое время.. 12x5 – прогресс от блюза к року был очевиден на втором американском LP Rolling Stones. Они превратили соул в гитарный рок для хитов Its All Over Now (их первый сингл, занявший первое место в Великобритании) и Time Is on My Side (который был их первым синглом, попавшим в американскую десятку лучших). Также включает в себя потрясающий инструментальный блюз-роковый джем 2120 South Michigan Avenue и Around and Around – один из их лучших каверов Чака Берри. Включает британский EP Five By Five, четыре трека со второго британского LP и обе стороны Its All Over Now
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