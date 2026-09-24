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David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка

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David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 1
David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 2
David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 3
David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 4
David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 5
David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 6
David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 7
David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 8
David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 9
David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 10
David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 11
David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Died In The Wool
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 1
  • David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 2
  • David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 3
  • David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 4
  • David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 5
  • David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 6
  • David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 7
  • David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 8
  • David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 9
  • David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 10
  • David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 11
  • David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705203
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465575910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Died In The Wool
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Small Metal Gods, Died in the Wool, I Should Not Dare (For N.O.), Random Acts of Senseless Violence, A Certain Slant of Light (For M.K.), Anomaly at Taw Head, Snow White in Appalachia, Emily Dickinson, The Greatest Living Englishman (Coda), Anomaly at Taw Head (A Haunting), Manafon, The Last Days of December, When We Return You Won't Recognise Us
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Small Metal Gods, Died in the Wool, I Should Not Dare (For N.O.), Random Acts of Senseless Violence, A Certain Slant of Light (For M.K.), Anomaly at Taw Head, Snow White in Appalachia, Emily Dickinson, The Greatest Living Englishman (Coda), Anomaly at Taw Head (A Haunting), Manafon, The Last Days of December, When We Return You Won't Recognise Us

Отзывы о товаре David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465575910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Died In The Wool
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Small Metal Gods, Died in the Wool, I Should Not Dare (For N.O.), Random Acts of Senseless Violence, A Certain Slant of Light (For M.K.), Anomaly at Taw Head, Snow White in Appalachia, Emily Dickinson, The Greatest Living Englishman (Coda), Anomaly at Taw Head (A Haunting), Manafon, The Last Days of December, When We Return You Won't Recognise Us
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Small Metal Gods, Died in the Wool, I Should Not Dare (For N.O.), Random Acts of Senseless Violence, A Certain Slant of Light (For M.K.), Anomaly at Taw Head, Snow White in Appalachia, Emily Dickinson, The Greatest Living Englishman (Coda), Anomaly at Taw Head (A Haunting), Manafon, The Last Days of December, When We Return You Won't Recognise Us
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Sylvian - Died In The Wool (0602465575910) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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