Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Mix Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMV24A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
бежевый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
18000 Па
Время работы от аккумулятора, мин
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705188
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
бежевый
Комплектация
насадка для влажной уборки ковров/полов, насадка для мягкой мебели, щелевая насадка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры
Уровень шума
76
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
18000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
50
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х33х29
Вес, кг.
4
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Mix Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMV24A)
Моющий пылесос Trouver K30 Mix с мощностью всасывания 18000 Па справляется с очисткой от сухих и влажных загрязнений. Постоянная подача чистой воды и откачивание грязной обеспечивает чистые поверхности. Интеллектуальная система определяет загрязнения и автоматически регулирует мощность всасывания. Система промывки в двух направлениях и сушки поддерживает гигиеничность щетки после каждой уборки.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
бежевый
Комплектация
насадка для влажной уборки ковров/полов, насадка для мягкой мебели, щелевая насадка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры
Уровень шума
76
Потребляемая мощность, Вт
300
Развернуть
Мощность всасывания
18000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
50
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Моющий пылесос Trouver K30 Mix с мощностью всасывания 18000 Па справляется с очисткой от сухих и влажных загрязнений. Постоянная подача чистой воды и откачивание грязной обеспечивает чистые поверхности. Интеллектуальная система определяет загрязнения и автоматически регулирует мощность всасывания. Система промывки в двух направлениях и сушки поддерживает гигиеничность щетки после каждой уборки.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки
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