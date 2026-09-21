Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A)
Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой идеальное решение для эффективной и комфортной сухой уборки. Элегантный черный дизайн и продуманные функциональные особенности делают эти устройства отличным выбором для современного дома. Пылесосы оснащены складной трубой всасывания, что обеспечивает удобство хранения и легкость в очищении труднодоступных мест. Мощность в 250 Вт позволяет справляться с уборкой на высоком уровне эффективности. Для сбора пыли используется контейнер объемом 0,5 литра, который просто очищать и обслуживать. Управлять устройством можно с помощью регулятора мощности, удобно расположенного на ручке, что упрощает процесс уборки и позволяет адаптировать его в зависимости от ситуации. Пылесос оснащен Li-Ion аккумулятором емкостью 2200 мА·ч, что обеспечивает до 50 минут автономной работы, позволяя обойтись без постоянного подключения к сети. При весе всего 3,6 кг, пылесос отличает мобильность и легкость. Уровень шума составляет всего 77 дБ, что делает его малошумным и комфортным в использовании. Длина сетевого шнура в 1,5 метра может быть полезна для дополнительных потребностей. Эти пылесосы от Dreame станут надежным помощником в поддержании чистоты и порядка в вашем доме, обеспечивая мощную и тихую уборку с удобствами, которые удовлетворяют современным требованиям.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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