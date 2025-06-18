Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
1450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705131
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
128
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера, МП
Да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1450
Габариты
122x52x13.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х6
Вес, г.
190
Описание товара Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black
Давайте вспомним 2000-е годы, когда общение было более значимым, чем количество лайков и репостов. В настоящее время возвращается легендарный телефон с улучшенной батареей и дизайном. И, конечно же, он оснащён Змейкой. Возвращение Nokia 3210 - это воплощение ностальгии.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
128
Слот для карты памяти
да
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
32
Камера, МП
Да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1450
Габариты
122x52x13.1 мм
Страна производитель
Китай
Давайте вспомним 2000-е годы, когда общение было более значимым, чем количество лайков и репостов. В настоящее время возвращается легендарный телефон с улучшенной батареей и дизайном. И, конечно же, он оснащён Змейкой. Возвращение Nokia 3210 - это воплощение ностальгии.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный аппарат
Достоинства:
Комментарий:
Кривые шрифты, есть баги ОС, но пользоваться можно. И конечно 75$ он не стоит.
Достоинства:
Комментарий:
полет нормальный, непривычно но все работает
Достоинства:
Комментарий:
супер
Достоинства:
Комментарий:
Покупал ребенку в школу. Все отлично
Достоинства:
Комментарий:
качественный телефон.
Достоинства:
Комментарий:
так то работает норм. из недостатков: ооочень неудобно сделан просмотр смс
Достоинства:
Комментарий:
ууух, огонь. суперкомпактная звонилка. даже удивлен функционалу, даже шортсы работают на ютубе. прям восторг, прикоснулся к исторической модели в ее современной реинкарнации. ну и доя коллекции тоже пойдет, вероятно один из последних культовых телефонов под брендом нокиа.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, супер, за эти деньги. Заряд держит долго, звучит чисто и громко. для звонили 5++++++++++
Достоинства:
Комментарий:
Качество звука/голоса хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Топовый аппарат! приятно держать в руках. Качество сборки на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
Нет записной книжки
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает!
Достоинства:
Комментарий:
минус звезда за то, что это не та уже Нокиа, не та!
Достоинства:
Комментарий:
Купила для пожилой мамы на смену похожего, хороший телефон в своей ценовой категории. Меню интуитивно понятное, покупкой довольна. В эксплуатации месяц.
Достоинства:
Комментарий:
Очень не хватает инструкции пользователя для - пожилому человеку очень сложно самостоятельно разобраться с телефоном.
Достоинства:
Комментарий:
классный кнопочный телефон
Достоинства:
Комментарий:
Качественная сборка,удобная эргономика,немного сырое п.о.
Достоинства:
Комментарий:
телефон-огонь
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон! Громкий динамик, мелодии громко играют.
Достоинства:
Комментарий:
как назад в прошлое путешествие) старая добрая нокла)
Достоинства:
Комментарий:
Супер спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
купили сыну,ему понравился,все как описано в характеристиках
Достоинства:
Комментарий:
Оправдал ожидания. Добротный, понятный.
Достоинства:
Комментарий:
вроде нормальный телефон звонилка и экран такой нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кнопочный телефон! Но интернет в нем лишнее конечно
Достоинства:
Комментарий:
приятный телефон
Достоинства:
Комментарий:
Телефон компактный, удобный, практичный. Товаром очень доволен. Подходит зарядка от HUAWEI. Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится не то что был
Достоинства:
Комментарий:
Наконец-то USB-C!!! Кнопки не просвечивают. Звук не хрипит. Экран \"рыбий глаз\". Фонарик слабоват. Меняю кнопочные Нокии раз в год - полтора, эта пожалуй лучшая.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка конечно замореченная ))) По телефону ну непривычен, трудно открыть заднею крышку поскольку нет место где можно подцепить. В комплекте есть ещё наушники помимо зарядки. Карту памяти тоже непривычно вставлять ))) мелкая прорезь не сразу заметишь справа возле сим карты. Календарь начало недели с Воскресенья и изменить нельзя ))) Если день недели понедельник, то на экране буква Пэ не помещается ))) Кстати, радио играет без наушников сразу через динамик и ещё фонарик можно включить долгим нажатием кнопки Вверх. Короче сборка телефона с сюрпризами, удешевили всё что можно, упростили дизайн, аж входы наушников и питания ни как не обозначены т.е. нет привычных разметок ))) Это уже не та Nokia и собирают её ещё те азиаты )))
Достоинства:
Комментарий:
Отличная звонилка. Все полезные функции есть. Брал из за наличия type C и 4G. Если нужна память телефона советую.сразу докупить microSD, т к ее там 11 Мб
Достоинства:
Комментарий:
Наиболее приемлемый вариант среди современных моделей для любителей кнопочных телефонов. Достаточно высокая цена.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон! Кнопки русифицированные.
Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон Nokia 3210 4G (TA-1618) DS Black
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный аппарат
Достоинства:
Комментарий:
Кривые шрифты, есть баги ОС, но пользоваться можно. И конечно 75$ он не стоит.
Достоинства:
Комментарий:
полет нормальный, непривычно но все работает
Достоинства:
Комментарий:
супер
Достоинства:
Комментарий:
Покупал ребенку в школу. Все отлично
Достоинства:
Комментарий:
качественный телефон.
Достоинства:
Комментарий:
так то работает норм. из недостатков: ооочень неудобно сделан просмотр смс
Достоинства:
Комментарий:
ууух, огонь. суперкомпактная звонилка. даже удивлен функционалу, даже шортсы работают на ютубе. прям восторг, прикоснулся к исторической модели в ее современной реинкарнации. ну и доя коллекции тоже пойдет, вероятно один из последних культовых телефонов под брендом нокиа.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, супер, за эти деньги. Заряд держит долго, звучит чисто и громко. для звонили 5++++++++++
Достоинства:
Комментарий:
Качество звука/голоса хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Топовый аппарат! приятно держать в руках. Качество сборки на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
Нет записной книжки
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает!
Достоинства:
Комментарий:
минус звезда за то, что это не та уже Нокиа, не та!
Достоинства:
Комментарий:
Купила для пожилой мамы на смену похожего, хороший телефон в своей ценовой категории. Меню интуитивно понятное, покупкой довольна. В эксплуатации месяц.
Достоинства:
Комментарий:
Очень не хватает инструкции пользователя для - пожилому человеку очень сложно самостоятельно разобраться с телефоном.
Достоинства:
Комментарий:
классный кнопочный телефон
Достоинства:
Комментарий:
Качественная сборка,удобная эргономика,немного сырое п.о.
Достоинства:
Комментарий:
телефон-огонь
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон! Громкий динамик, мелодии громко играют.
Достоинства:
Комментарий:
как назад в прошлое путешествие) старая добрая нокла)
Достоинства:
Комментарий:
Супер спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
купили сыну,ему понравился,все как описано в характеристиках
Достоинства:
Комментарий:
Оправдал ожидания. Добротный, понятный.
Достоинства:
Комментарий:
вроде нормальный телефон звонилка и экран такой нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кнопочный телефон! Но интернет в нем лишнее конечно
Достоинства:
Комментарий:
приятный телефон
Достоинства:
Комментарий:
Телефон компактный, удобный, практичный. Товаром очень доволен. Подходит зарядка от HUAWEI. Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится не то что был
Достоинства:
Комментарий:
Наконец-то USB-C!!! Кнопки не просвечивают. Звук не хрипит. Экран \"рыбий глаз\". Фонарик слабоват. Меняю кнопочные Нокии раз в год - полтора, эта пожалуй лучшая.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка конечно замореченная ))) По телефону ну непривычен, трудно открыть заднею крышку поскольку нет место где можно подцепить. В комплекте есть ещё наушники помимо зарядки. Карту памяти тоже непривычно вставлять ))) мелкая прорезь не сразу заметишь справа возле сим карты. Календарь начало недели с Воскресенья и изменить нельзя ))) Если день недели понедельник, то на экране буква Пэ не помещается ))) Кстати, радио играет без наушников сразу через динамик и ещё фонарик можно включить долгим нажатием кнопки Вверх. Короче сборка телефона с сюрпризами, удешевили всё что можно, упростили дизайн, аж входы наушников и питания ни как не обозначены т.е. нет привычных разметок ))) Это уже не та Nokia и собирают её ещё те азиаты )))
Достоинства:
Комментарий:
Отличная звонилка. Все полезные функции есть. Брал из за наличия type C и 4G. Если нужна память телефона советую.сразу докупить microSD, т к ее там 11 Мб
Достоинства:
Комментарий:
Наиболее приемлемый вариант среди современных моделей для любителей кнопочных телефонов. Достаточно высокая цена.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон! Кнопки русифицированные.