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Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black

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Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black - фото 1
Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black - фото 2
Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black - фото 3
Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black - фото 4
Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black - фото 5
Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black - фото 1
  • Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black - фото 2
  • Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black - фото 3
  • Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black - фото 4
  • Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black - фото 5
  • Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704322
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, USB Type-C ресивер, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, микрофон, переходник USB Type-C - USB Type-A, чехол
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
нет
Время работы на одном заряде
70
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х7
Вес, г.
150

Описание товара Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black

Беспроводные наушники Razer Barracuda X Chroma черного цвета получили мембраны излучателей диаметром 40 мм. Они играют объемный, пространственный звук без искажений на высоких и низких частотах. Гарнитура крепится на голове с помощью регулируемого оголовья. Разноцветная подсветка создает световые эффекты в тон музыке. Модель совместима с ПК, ноутбуками и консолями Nintendo Switch, PS4, PS5. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу устройства до 70 часов. Беспроводные наушники Razer Barracuda X Chroma подключаться к ПК, музыкальной установке, игровой приставке через Bluetooth и радиоканал. Беспроводное соединение позволяет свободно передвигаться в наушниках по комнате во время общения, прослушивания музыки. Съемный микрофон с кардиоидной направленностью улавливает все звуки спереди и точно передает голос. Подвижное крепление позволяет менять положение микрофона: подносить его ближе ко рту или отодвигать подальше. Управлять наушниками можно с помощью кнопок на корпусе или через приложение Razer Audio.

Отзывы о товаре Наушники Razer Barracuda X Chroma (RZ04-05220100-R3M1) Black




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, USB Type-C ресивер, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, микрофон, переходник USB Type-C - USB Type-A, чехол
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Время работы на одном заряде
70
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные наушники Razer Barracuda X Chroma черного цвета получили мембраны излучателей диаметром 40 мм. Они играют объемный, пространственный звук без искажений на высоких и низких частотах. Гарнитура крепится на голове с помощью регулируемого оголовья. Разноцветная подсветка создает световые эффекты в тон музыке. Модель совместима с ПК, ноутбуками и консолями Nintendo Switch, PS4, PS5. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу устройства до 70 часов. Беспроводные наушники Razer Barracuda X Chroma подключаться к ПК, музыкальной установке, игровой приставке через Bluetooth и радиоканал. Беспроводное соединение позволяет свободно передвигаться в наушниках по комнате во время общения, прослушивания музыки. Съемный микрофон с кардиоидной направленностью улавливает все звуки спереди и точно передает голос. Подвижное крепление позволяет менять положение микрофона: подносить его ближе ко рту или отодвигать подальше. Управлять наушниками можно с помощью кнопок на корпусе или через приложение Razer Audio.
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Отзывы


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