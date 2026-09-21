Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704308
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х22х11
Вес, кг.
1.15
Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black
Беспроводные/проводные наушники Razer BlackShark V2 HyperSpeed оснащены фирменными 5-сантиметровыми драйверами TriForce Titanium, обеспечивающими сбалансированные частотные характеристики и объемный звук. Технология THX Spatial Audio гарантирует точность позиционирования звука и реалистичность звучания, что особенно важно в многопользовательских играх.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 210 руб.3303 руб. в СплитНаушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038979) Blue
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038661) White
-
В наличииЦена 13 890 руб.3473 руб. в СплитНаушники Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm
-
В наличииЦена 15 030 руб.3758 руб. в СплитНаушники Marshall Motif II ANC Black
-
В наличииЦена 15 910 руб.3978 руб. в СплитНаушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic
Беспроводные/проводные наушники Razer BlackShark V2 HyperSpeed оснащены фирменными 5-сантиметровыми драйверами TriForce Titanium, обеспечивающими сбалансированные частотные характеристики и объемный звук. Технология THX Spatial Audio гарантирует точность позиционирования звука и реалистичность звучания, что особенно важно в многопользовательских играх.
Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black