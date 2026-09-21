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Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black

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Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 1
Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 2
Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 3
Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 4
Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 5
Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 6
Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 7
Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 8
Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 1
  • Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 2
  • Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 3
  • Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 4
  • Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 5
  • Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 6
  • Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 7
  • Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 8
  • Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704308
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
23х22х11
Вес, кг.
1.15

Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black

Беспроводные/проводные наушники Razer BlackShark V2 HyperSpeed оснащены фирменными 5-сантиметровыми драйверами TriForce Titanium, обеспечивающими сбалансированные частотные характеристики и объемный звук. Технология THX Spatial Audio гарантирует точность позиционирования звука и реалистичность звучания, что особенно важно в многопользовательских играх.

Отзывы о товаре Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Описание
Беспроводные/проводные наушники Razer BlackShark V2 HyperSpeed оснащены фирменными 5-сантиметровыми драйверами TriForce Titanium, обеспечивающими сбалансированные частотные характеристики и объемный звук. Технология THX Spatial Audio гарантирует точность позиционирования звука и реалистичность звучания, что особенно важно в многопользовательских играх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Razer Blackshark V2 HyperSpeed (RZ04-04960100-R3M1) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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