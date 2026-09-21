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Перфоратор Пульсар SDS-MAX ПЭ 42-1600 900-836 купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Пульсар SDS-MAX ПЭ 42-1600 900-836

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704303
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Характеристики

Бренд
Пульсар
Размеры в упаковке, см
50х38х14
Вес, кг.
9.7

Описание товара Перфоратор Пульсар SDS-MAX ПЭ 42-1600 900-836

Перфоратор Пульсар SDS-MAX ПЭ 42-1600 900-836



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Отзывы о товаре Перфоратор Пульсар SDS-MAX ПЭ 42-1600 900-836




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Характеристики
Бренд
Пульсар
Описание
Перфоратор Пульсар SDS-MAX ПЭ 42-1600 900-836


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
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Перфоратор Пульсар SDS-MAX ПЭ 42-1600 900-836 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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