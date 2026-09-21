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Миксер ручной Maxwell MW-1356 W 300Вт белый/серый купить с доставкой в Москве
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Миксер ручной Maxwell MW-1356 W 300Вт белый/серый

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Миксер ручной Maxwell MW-1356 W 300Вт белый/серый - фото 1
Миксер ручной Maxwell MW-1356 W 300Вт белый/серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Количество насадок
2
Насадки
крюки для замешивания теста; венчик для взбивания
  • Миксер ручной Maxwell MW-1356 W 300Вт белый/серый - фото 1
  • Миксер ручной Maxwell MW-1356 W 300Вт белый/серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704286
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок
2
Насадки
крюки для замешивания теста; венчик для взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х10
Вес, г.
900

Описание товара Миксер ручной Maxwell MW-1356 W 300Вт белый/серый

Миксер Maxwell MW-1356 - это мощный и функциональный помощник на вашей кухне. С его помощью вы сможете быстро и легко приготовить различные блюда, от взбивания крема до замешивания теста.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер ручной Maxwell MW-1356 W 300Вт белый/серый




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Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок
2
Насадки
крюки для замешивания теста; венчик для взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер Maxwell MW-1356 - это мощный и функциональный помощник на вашей кухне. С его помощью вы сможете быстро и легко приготовить различные блюда, от взбивания крема до замешивания теста.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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