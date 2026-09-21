Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг
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Характеристики
Описание товара Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг
Коллекцию Modern от R?ndell по достоинству оценит тот, кто не приемлет компромиссов и всегда выбирает лучшее! Будьте уверены: она доставит и яркие гастрономические, и эстетические впечатления! Неудивительно, что коллекция сразу же после выхода в свет удостоилась высочайшей награды Modern Kitchen Innovation of the Year-2023 — за современный дизайн (строгие линии, благородные цвета) и высококачественные материалы, в разработке которых применялись самые передовые технологии. В состав Modern от R?ndell входит посуда из литого алюминия (сковороды разных типов, вок, сотейник, ковш, кастрюли), посуда из высококачественной нержавеющей стали (три кастрюли и ковш), а также мельница для соли и перца, набор кухонных гаджетов, набор кухонных аксессуаров и разделочные доски из особенно твердой, плотной древесины. Посуда из литого алюминия идеально подходит для приготовления блюд, требующих глубокой обжарки или длительного томления. Они получатся сочными, с ярким и насыщенным вкусом. Внутреннее двухслойное покрытие посуды Xylan Plus обладает превосходными антипригарными свойствами. Стильные бакелитовые ручки делают использование сковород, сотейника, кастрюль и ковша из литого алюминия максимально удобным.
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