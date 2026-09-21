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Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит

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Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит - фото 1
Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит - фото 2
Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит - фото 3
Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит - фото 4
Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая горизонтальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
150
Цвет
графитовый
Объем емкости для сока, л
0.5
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит - фото 1
  • Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит - фото 2
  • Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит - фото 3
  • Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит - фото 4
  • Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704218
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая горизонтальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
150
Цвет
графитовый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.5
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1
Количество шнеков
1
Комплектация
соковыжималка, аксессуары, документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
42x28.9x18.7 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х24
Вес, кг.
3.96

Описание товара Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит

Соковыжималка шнекового типа RDE-1503 сделает полезный и вкусный сок из любого типа фруктов, овощей, ягод и трав. Она идеальна для отжима сока иззёрен граната! Мощность устройства в 150 Вт обеспечивает идеальную скорость вращения шнека до 65 оборотов в минуту для максимальной экстракции сока из продуктов. При этом её DC-мотор обладает пониженным уровнем шума, и вы сможете использовать соковыжималку даже ранним утром. Фильтр из нержавеющей стали обеспечивает дополнительную очистку сока от волокон и мякоти. Для простой и быстрой промывки фильтра в наборе соковыжималки предусмотрена специальная щёточка. А на случай попадания в фильтр слишком больших кусочков плодов в процессе соковыжимания устройство обладает функцией &amp;lt;&amp;gt;. А благодаря установленной защите от перегрева, соковыжималка будет служить вам долгие годы. Помимо щёточки для фильтра в наборе идут 2 прозрачных кувшина объёмом 0.5Л - для сока и мякоти, а также толкатель для продуктов. Купите шнековую соковыжималку RDE-1503 и сделайте шаг навстречу здоровому образу жизни!

Отзывы о товаре Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая горизонтальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
150
Цвет
графитовый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.5
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Длина шнура
1
Количество шнеков
1
Комплектация
соковыжималка, аксессуары, документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
42x28.9x18.7 см
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка шнекового типа RDE-1503 сделает полезный и вкусный сок из любого типа фруктов, овощей, ягод и трав. Она идеальна для отжима сока иззёрен граната! Мощность устройства в 150 Вт обеспечивает идеальную скорость вращения шнека до 65 оборотов в минуту для максимальной экстракции сока из продуктов. При этом её DC-мотор обладает пониженным уровнем шума, и вы сможете использовать соковыжималку даже ранним утром. Фильтр из нержавеющей стали обеспечивает дополнительную очистку сока от волокон и мякоти. Для простой и быстрой промывки фильтра в наборе соковыжималки предусмотрена специальная щёточка. А на случай попадания в фильтр слишком больших кусочков плодов в процессе соковыжимания устройство обладает функцией &amp;lt;&amp;gt;. А благодаря установленной защите от перегрева, соковыжималка будет служить вам долгие годы. Помимо щёточки для фильтра в наборе идут 2 прозрачных кувшина объёмом 0.5Л - для сока и мякоти, а также толкатель для продуктов. Купите шнековую соковыжималку RDE-1503 и сделайте шаг навстречу здоровому образу жизни!
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Доставка
Отзывы


Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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