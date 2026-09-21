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Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный купить с доставкой в Москве
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Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный

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Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 1
Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 2
Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 3
Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 4
Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 5
Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 6
Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 7
Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 8
Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 9
Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 10
Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 11
Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 12
Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 13
Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 14
Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 15
Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
  • Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 1
  • Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 2
  • Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 3
  • Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 4
  • Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 5
  • Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 6
  • Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 7
  • Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 8
  • Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 9
  • Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 10
  • Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 11
  • Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 12
  • Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 13
  • Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 14
  • Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 15
  • Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704164
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Длина, м
38
Количество поддонов
6
Комплектация
сушилка, аксессуары, поддоны, документация, упаковка
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
металл
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
650
Основной цвет
черный
Диаметр поддона, см
да
Прочее
количество уровней - 6
Габариты (ВxГxШ), мм
505x380x390
Габаритные размеры), см
50.5x38x39
Регулировка температуры сушки
да
Страна производства
Китай
Управление
сенсорное
Функции и особенности
дисплей, индикация включения, регулировка температуры сушки
Цвет
черный
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х39х38
Вес, кг.
10.5

Описание товара Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный

Благодаря современной универсальной сушилке для овощей и фруктов RDE-1750 с сенсорным управлением вы легко сможете делать вкусные и полезные закуски, а также заготовки на зиму. Прибор подходит для овощей, фруктов и мяса, рыбы, грибов, орехов и зелени, а также приготовления натуральной пастилы и йогурта. Горизонтальный обдув способствует достижению идеального результата. А LED-дисплей обеспечивает особый комфорт в использовании сушилки: простым нажатием на определенный значок можно включить и выключить устройство, а также настроить нужную температуру (от 35°С до 75°С) и время работы (от 30 минут до 24 часов). Корпус прибора с двойными стенками из нержавеющей стали гарантирует ему долговечность и надежность в работе. В случае необходимости сушилку можно легко переместить, так как она снабжена удобными ручками. При этом дверца устройства останется закрытой – за это отвечает специальный магнит. В набор устройства входят 6 решеток из нержавеющей стали, 1 мелкая решетка из пластика для сушки зелени и мелких ягод, а также 1 лист для приготовления пастилы. Сушилка не требует особого ухода, ведь все эти предметы можно мыть в посудомоечной машине. Купите сушилку для овощей и фруктов R?ndell RDE-1750 — уникальный многофункциональный прибор, который поможет вам решить самые разнообразные кулинарные задачи!

Отзывы о товаре Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Длина, м
38
Количество поддонов
6
Комплектация
сушилка, аксессуары, поддоны, документация, упаковка
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
металл
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
650
Основной цвет
черный
Диаметр поддона, см
да
Прочее
количество уровней - 6
Развернуть
Габариты (ВxГxШ), мм
505x380x390
Габаритные размеры), см
50.5x38x39
Регулировка температуры сушки
да
Страна производства
Китай
Управление
сенсорное
Функции и особенности
дисплей, индикация включения, регулировка температуры сушки
Цвет
черный
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря современной универсальной сушилке для овощей и фруктов RDE-1750 с сенсорным управлением вы легко сможете делать вкусные и полезные закуски, а также заготовки на зиму. Прибор подходит для овощей, фруктов и мяса, рыбы, грибов, орехов и зелени, а также приготовления натуральной пастилы и йогурта. Горизонтальный обдув способствует достижению идеального результата. А LED-дисплей обеспечивает особый комфорт в использовании сушилки: простым нажатием на определенный значок можно включить и выключить устройство, а также настроить нужную температуру (от 35°С до 75°С) и время работы (от 30 минут до 24 часов). Корпус прибора с двойными стенками из нержавеющей стали гарантирует ему долговечность и надежность в работе. В случае необходимости сушилку можно легко переместить, так как она снабжена удобными ручками. При этом дверца устройства останется закрытой – за это отвечает специальный магнит. В набор устройства входят 6 решеток из нержавеющей стали, 1 мелкая решетка из пластика для сушки зелени и мелких ягод, а также 1 лист для приготовления пастилы. Сушилка не требует особого ухода, ведь все эти предметы можно мыть в посудомоечной машине. Купите сушилку для овощей и фруктов R?ndell RDE-1750 — уникальный многофункциональный прибор, который поможет вам решить самые разнообразные кулинарные задачи!
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Отзывы


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