Измельчитель электрический Vitek VT-7131 0.3л. 800Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Количество ножей
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704145
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Количество ножей
4
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
51х41х28
Вес, кг.
1.04
Описание товара Измельчитель электрический Vitek VT-7131 0.3л. 800Вт черный
Электрический измельчитель Vitek VT-7131 — это мощный и эффективный кухонный прибор, который поможет быстро и легко измельчать различные продукты. Идеален для приготовления соусов, пюре, нарезки овощей и много другого, Vitek VT-7131 станет незаменимым помощником на вашей кухне.
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Бренд
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Количество ножей
4
Цвет
черный
Электрический измельчитель Vitek VT-7131 — это мощный и эффективный кухонный прибор, который поможет быстро и легко измельчать различные продукты. Идеален для приготовления соусов, пюре, нарезки овощей и много другого, Vitek VT-7131 станет незаменимым помощником на вашей кухне.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки
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