Соковыжималка цитрусовая Maxwell MW-1109 25Вт рез.сок.:700мл. белый/красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый, красный
Объем емкости для сока, л
0.7
Число скоростей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704139
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Дополнительный цвет
белый
Защитные функции
от неправильной сборки, от перегрева, от случайного включения
Напряжение
220 В
Основной цвет
красный
Страна производства
Китай
Тип двигателя
электрический
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый, красный
Система прямой подачи сока
нет
Объем емкости для сока, л
0.7
Количество температурных режимов
1
Реверс
да
Управление
механическое
Число скоростей
1
Длина шнура
1.2
Комплектация
2 конусные насадки для разного размера цитрусовых;- пылезащитная крышка.
Габариты (ШхВхГ)
16x21x16 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х14
Вес, г.
800
Описание товара Соковыжималка цитрусовая Maxwell MW-1109 25Вт рез.сок.:700мл. белый/красный
Соковыжималка электрическая Maxwell MW-1109 представлена в компактном пластиковом корпусе белого цвета с контрастными красными вставками. Емкость для сока на 700 мл имеет прозрачные стенки для удобного контролирования рабочего процесса. Устройство действует с мощностью 25 Вт при наличии одной скорости. Прибор Maxwell MW-1109 дополнен кабелем длиной 1.2 м и устойчивыми прорезиненными ножками, исключающими скольжение по гладкой поверхности стола. Поставка осуществляется вместе с двумя конусными насадками и защитной крышкой. Соковыжималка работает от стандартной электросети на 220-240 В.
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Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Дополнительный цвет
белый
Защитные функции
от неправильной сборки, от перегрева, от случайного включения
Напряжение
220 В
Основной цвет
красный
Страна производства
Китай
Тип двигателя
электрический
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый, красный
Развернуть
Система прямой подачи сока
нет
Объем емкости для сока, л
0.7
Количество температурных режимов
1
Реверс
да
Управление
механическое
Число скоростей
1
Длина шнура
1.2
Комплектация
2 конусные насадки для разного размера цитрусовых;- пылезащитная крышка.
Габариты (ШхВхГ)
16x21x16 см
Страна производитель
Китай
Соковыжималка электрическая Maxwell MW-1109 представлена в компактном пластиковом корпусе белого цвета с контрастными красными вставками. Емкость для сока на 700 мл имеет прозрачные стенки для удобного контролирования рабочего процесса. Устройство действует с мощностью 25 Вт при наличии одной скорости. Прибор Maxwell MW-1109 дополнен кабелем длиной 1.2 м и устойчивыми прорезиненными ножками, исключающими скольжение по гладкой поверхности стола. Поставка осуществляется вместе с двумя конусными насадками и защитной крышкой. Соковыжималка работает от стандартной электросети на 220-240 В.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Соковыжималка цитрусовая Maxwell MW-1109 25Вт рез.сок.:700мл. белый/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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