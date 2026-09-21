Миксер стационарный Vitek VT-1416 W 700Вт белый/коричневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
700
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
4 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704133
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Прочее
кнопка отсоединения насадок
Страна производства
Китай
Функции и особенности
Плавное изменение скорости
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
700
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
4 л
Количество насадок
4
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х47х34
Вес, кг.
2.68
Описание товара Миксер стационарный Vitek VT-1416 W 700Вт белый/коричневый
Миксер Vitek VT-1416 (W) - это мощный и функциональный помощник на вашей кухне. С его помощью вы сможете легко и быстро приготовить различные блюда, от воздушных кремов до пышного теста для выпечки. Мощность миксера составляет 700 Вт, что гарантирует быстрое и эффективное смешивание ингредиентов. Благодаря пяти скоростям, вы сможете выбрать оптимальный режим для каждого рецепта. Миксер оснащен чашей объемом 4 литра, выполненной из прочного пластика. Вращение чаши позволяет равномерно смешивать ингредиенты, что обеспечивает равномерное и качественное смешивание.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: с чашей, пластиковые
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Миксеры
Прочее
кнопка отсоединения насадок
Страна производства
Китай
Функции и особенности
Плавное изменение скорости
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
700
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
4 л
Количество насадок
4
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Миксер Vitek VT-1416 (W) - это мощный и функциональный помощник на вашей кухне. С его помощью вы сможете легко и быстро приготовить различные блюда, от воздушных кремов до пышного теста для выпечки. Мощность миксера составляет 700 Вт, что гарантирует быстрое и эффективное смешивание ингредиентов. Благодаря пяти скоростям, вы сможете выбрать оптимальный режим для каждого рецепта. Миксер оснащен чашей объемом 4 литра, выполненной из прочного пластика. Вращение чаши позволяет равномерно смешивать ингредиенты, что обеспечивает равномерное и качественное смешивание.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: с чашей, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: с чашей, пластиковые
Миксер стационарный Vitek VT-1416 W 700Вт белый/коричневый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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