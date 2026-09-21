Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
730
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704130
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
730
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х27х27
Вес, кг.
3.1
Описание товара Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый
Объем 4.2 л; мощность 730 Вт; режим подачи воды: помповый, нажатием чашкой; тип нагревательного элемента закрытая спираль; материал корпуса металл; терморегулятор.
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Теги товара: металлические
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Бренд
Тип товара
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
730
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Объем 4.2 л; мощность 730 Вт; режим подачи воды: помповый, нажатием чашкой; тип нагревательного элемента закрытая спираль; материал корпуса металл; терморегулятор.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
Термопот Vitek VT-7101 4.2л. 730Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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