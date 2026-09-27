Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь
Белый блендер Maxwell MW-1172 W расширяет ваши возможности по приготовлению блюд. С его помощью можно измельчить и перемешать ингредиенты, получить однородную массу. Мощность у этой модели оптимальная – 800 Вт, чего хватает для такого устройства. У блендера Maxwell MW-1172 W погружная часть изготовлена из металла. Используемый сплав не покрывается следами коррозии при продолжительной эксплуатации. Также насадку можно с легкостью очистить от остатков продуктов после приготовления. Скорость у блендера одна. Устройство получило эргономичную рукоятку, которая адаптирована под естественные формы ладони. Среди средств управления – одна механическая кнопка, при нажатии на которую происходит запуск. У блендера богатый набор поставки. Кроме стандартной насадки, покупатель получает измельчитель, мерный стакан, венчик. Энергия на устройство подается от сети, длина шнура для присоединения к розетке – 1.2 метра. Ножи производятся из высокопрочной стали, они имеют необходимую остроту для быстрого измельчения продуктов и прослужат вам долго.
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Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, блендеры-мясорубки 2 в 1
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