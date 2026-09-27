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Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь

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Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 1
Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 2
Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 3
Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 4
Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 5
Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 6
Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 7
Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 8
Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 9
Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 10
Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 11
Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Объем кувшина, л
0.5
  • Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 1
  • Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 2
  • Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 3
  • Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 4
  • Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 5
  • Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 6
  • Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 7
  • Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 8
  • Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 9
  • Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 10
  • Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 11
  • Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704073
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
моторный блок, документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, измельчитель, упаковка
Объем кувшина, л
0.5
Функции и особенности
колка льда
Размеры в упаковке, см
34х26х24
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь

Белый блендер Maxwell MW-1172 W расширяет ваши возможности по приготовлению блюд. С его помощью можно измельчить и перемешать ингредиенты, получить однородную массу. Мощность у этой модели оптимальная – 800 Вт, чего хватает для такого устройства. У блендера Maxwell MW-1172 W погружная часть изготовлена из металла. Используемый сплав не покрывается следами коррозии при продолжительной эксплуатации. Также насадку можно с легкостью очистить от остатков продуктов после приготовления. Скорость у блендера одна. Устройство получило эргономичную рукоятку, которая адаптирована под естественные формы ладони. Среди средств управления – одна механическая кнопка, при нажатии на которую происходит запуск. У блендера богатый набор поставки. Кроме стандартной насадки, покупатель получает измельчитель, мерный стакан, венчик. Энергия на устройство подается от сети, длина шнура для присоединения к розетке – 1.2 метра. Ножи производятся из высокопрочной стали, они имеют необходимую остроту для быстрого измельчения продуктов и прослужат вам долго.

Отзывы о товаре Блендер погружной Rondell RDE-1304 1800Вт черный/нержавеющая сталь




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
моторный блок, документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, измельчитель, упаковка
Объем кувшина, л
0.5
Функции и особенности
колка льда
Описание
Белый блендер Maxwell MW-1172 W расширяет ваши возможности по приготовлению блюд. С его помощью можно измельчить и перемешать ингредиенты, получить однородную массу. Мощность у этой модели оптимальная – 800 Вт, чего хватает для такого устройства. У блендера Maxwell MW-1172 W погружная часть изготовлена из металла. Используемый сплав не покрывается следами коррозии при продолжительной эксплуатации. Также насадку можно с легкостью очистить от остатков продуктов после приготовления. Скорость у блендера одна. Устройство получило эргономичную рукоятку, которая адаптирована под естественные формы ладони. Среди средств управления – одна механическая кнопка, при нажатии на которую происходит запуск. У блендера богатый набор поставки. Кроме стандартной насадки, покупатель получает измельчитель, мерный стакан, венчик. Энергия на устройство подается от сети, длина шнура для присоединения к розетке – 1.2 метра. Ножи производятся из высокопрочной стали, они имеют необходимую остроту для быстрого измельчения продуктов и прослужат вам долго.
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Доставка
Отзывы


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