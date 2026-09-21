Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт
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Характеристики
Описание товара Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт
Пылесос VITEK — это сочетание мощности и удобства в практичном сером корпусе. Сила всасывания 400 Вт легко справляется с пылью и грязью, делая уборку эффективной даже в просторных комнатах. Длинный 5-метровый сетевой шнур позволяет не отвлекаться на постоянную смену розеток, а экономичное энергопотребление 1400 Вт помогает заботиться о счетах за электричество. Телескопическая труба делает уборку ещё удобнее, подстраиваясь под ваш рост и нужды. Система с мешковым пылесборником проста в использовании, а регулятор мощности на корпусе даёт полный контроль над процессом уборки. Вес 6 кг обеспечивает достаточную устойчивость для полноценной уборки, но его легко перемещать по дому. Уровень шума 80 дБ — разумный баланс между эффективностью и комфортом.
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Теги товара: мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с контейнером, без мешка
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
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