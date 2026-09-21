Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый
Микроволновые печи Hyundai представляют собой надежное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Данная модель обладает удобной навесной дверцей, обеспечивающей легкий доступ к внутреннему пространству объемом 20 литров. Мощность микроволн составляет 700 Вт, что позволяет быстро и равномерно разогревать или готовить блюда. Открытие дверцы осуществляется с помощью удобной ручки, что добавляет простоты в использовании. Электронное управление и наличие дисплея делают процесс настройки и контроля времени приготовления интуитивно понятным. Внутреннее покрытие камеры выполнено из эмали, что облегчает уход за техникой и способствует поддержанию ее в чистоте. Диаметр поворотного стола — 24,5 см — обеспечивает равномерное распределение тепла внутри камеры. Отдельностоящее исполнение микроволновой печи позволяет легко интегрировать ее в любое кухонное пространство. Надежный бренд Hyundai гарантирует высокое качество и долговечность своей продукции. Эта микроволновая печь станет отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и стиль в одном устройстве.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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