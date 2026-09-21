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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
красный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703953
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
красный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x35.2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х39х29
Вес, кг.
11.3

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый

Микроволновые печи Hyundai представляют собой надежное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Данная модель обладает удобной навесной дверцей, обеспечивающей легкий доступ к внутреннему пространству объемом 20 литров. Мощность микроволн составляет 700 Вт, что позволяет быстро и равномерно разогревать или готовить блюда. Открытие дверцы осуществляется с помощью удобной ручки, что добавляет простоты в использовании. Электронное управление и наличие дисплея делают процесс настройки и контроля времени приготовления интуитивно понятным. Внутреннее покрытие камеры выполнено из эмали, что облегчает уход за техникой и способствует поддержанию ее в чистоте. Диаметр поворотного стола — 24,5 см — обеспечивает равномерное распределение тепла внутри камеры. Отдельностоящее исполнение микроволновой печи позволяет легко интегрировать ее в любое кухонное пространство. Надежный бренд Hyundai гарантирует высокое качество и долговечность своей продукции. Эта микроволновая печь станет отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3037 20л. 700Вт красный/серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
красный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
45.2x26.2x35.2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновые печи Hyundai представляют собой надежное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Данная модель обладает удобной навесной дверцей, обеспечивающей легкий доступ к внутреннему пространству объемом 20 литров. Мощность микроволн составляет 700 Вт, что позволяет быстро и равномерно разогревать или готовить блюда. Открытие дверцы осуществляется с помощью удобной ручки, что добавляет простоты в использовании. Электронное управление и наличие дисплея делают процесс настройки и контроля времени приготовления интуитивно понятным. Внутреннее покрытие камеры выполнено из эмали, что облегчает уход за техникой и способствует поддержанию ее в чистоте. Диаметр поворотного стола — 24,5 см — обеспечивает равномерное распределение тепла внутри камеры. Отдельностоящее исполнение микроволновой печи позволяет легко интегрировать ее в любое кухонное пространство. Надежный бренд Hyundai гарантирует высокое качество и долговечность своей продукции. Эта микроволновая печь станет отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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