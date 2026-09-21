Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 — Ваш верный помощник в сохранении щедрых даров природы. Сочетает в себе элегантность дизайна и передовые технологии сушки, позволяя с легкостью создавать натуральные и полезные запасы круглый год. Обладает мощностью 600 Вт и 7 уровнями сушки. С 14 вместительными поддонами, Вы сможете одновременно обрабатывать большое количество овощей, фруктов, грибов и трав, вялить мясо или рыбу, экономя время и усилия. Диапазон регулировки температуры от 30 °С до 75 °С позволяет подобрать оптимальный режим для каждого вида продуктов, обеспечивая равномерную и эффективную сушку. Управление осуществляется с помощью сенсорной панели, обеспечивающей интуитивное и удобное взаимодействие с устройством. Продуманная конструкция оснащена широко открывающейся дверцей, которая упрощает загрузку и выгрузку продуктов. Внутри камеры предусмотрена лампа подсветки, позволяющая наблюдать за процессом сушки, не открывая дверцы и не нарушая температурный режим. Серебристый цвет корпуса придает прибору современный и стильный вид. Станет незаменимым помощником для тех, кто ценит натуральную и здоровую пищу и любит создавать запасы с заботой о себе и своих близких.
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