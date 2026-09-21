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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый купить с доставкой в Москве
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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый

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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 1
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 2
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 3
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 4
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 5
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 6
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 7
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 8
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 9
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 10
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 11
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 12
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 13
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 14
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 1
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 2
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 3
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 4
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 5
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 6
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 7
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 8
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 9
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 10
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 11
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 12
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 13
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 14
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703938
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х40х40
Вес, кг.
10.3

Описание товара Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый

Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 — Ваш верный помощник в сохранении щедрых даров природы. Сочетает в себе элегантность дизайна и передовые технологии сушки, позволяя с легкостью создавать натуральные и полезные запасы круглый год. Обладает мощностью 600 Вт и 7 уровнями сушки. С 14 вместительными поддонами, Вы сможете одновременно обрабатывать большое количество овощей, фруктов, грибов и трав, вялить мясо или рыбу, экономя время и усилия. Диапазон регулировки температуры от 30 °С до 75 °С позволяет подобрать оптимальный режим для каждого вида продуктов, обеспечивая равномерную и эффективную сушку. Управление осуществляется с помощью сенсорной панели, обеспечивающей интуитивное и удобное взаимодействие с устройством. Продуманная конструкция оснащена широко открывающейся дверцей, которая упрощает загрузку и выгрузку продуктов. Внутри камеры предусмотрена лампа подсветки, позволяющая наблюдать за процессом сушки, не открывая дверцы и не нарушая температурный режим. Серебристый цвет корпуса придает прибору современный и стильный вид. Станет незаменимым помощником для тех, кто ценит натуральную и здоровую пищу и любит создавать запасы с заботой о себе и своих близких.

Отзывы о товаре Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 14под. 600Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Описание
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8802 — Ваш верный помощник в сохранении щедрых даров природы. Сочетает в себе элегантность дизайна и передовые технологии сушки, позволяя с легкостью создавать натуральные и полезные запасы круглый год. Обладает мощностью 600 Вт и 7 уровнями сушки. С 14 вместительными поддонами, Вы сможете одновременно обрабатывать большое количество овощей, фруктов, грибов и трав, вялить мясо или рыбу, экономя время и усилия. Диапазон регулировки температуры от 30 °С до 75 °С позволяет подобрать оптимальный режим для каждого вида продуктов, обеспечивая равномерную и эффективную сушку. Управление осуществляется с помощью сенсорной панели, обеспечивающей интуитивное и удобное взаимодействие с устройством. Продуманная конструкция оснащена широко открывающейся дверцей, которая упрощает загрузку и выгрузку продуктов. Внутри камеры предусмотрена лампа подсветки, позволяющая наблюдать за процессом сушки, не открывая дверцы и не нарушая температурный режим. Серебристый цвет корпуса придает прибору современный и стильный вид. Станет незаменимым помощником для тех, кто ценит натуральную и здоровую пищу и любит создавать запасы с заботой о себе и своих близких.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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