Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый
Hyundai HYFD-8801 с объемом камеры 21 литр предназначена для приготовления сухофруктов, пастилы, овощных и грибных заготовок в домашних условиях. Модель оснащена 7 уровнями, на которые устанавливаются 14 поддонов: 7 металлических решеток для сушки и 7 поддонов для приготовления пастилы. Конструкция корпуса выполнена из стали. Встроенная подсветка позволяет контролировать процесс без открытия дверцы. Температура регулируется в диапазоне от 30 до 75 °C. Предусмотрен таймер с возможностью установки до 48 часов. Это подходит для длительной сушки продуктов с разной плотностью. Мощность сушилки составляет 600 Вт, что обеспечивает равномерный прогрев на всех ярусах. Дверца открывается широко, что облегчает загрузку и выгрузку. Сенсорная панель управления размещена на передней части корпуса, параметры отображаются на экране с подсветкой. Компактные размеры позволяют разместить прибор на кухонной поверхности, а при необходимости убрать на хранение.
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Теги товара: с регулировкой температуры
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
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