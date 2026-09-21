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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый купить с доставкой в Москве
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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый

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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый - фото 1
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый - фото 2
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый - фото 3
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый - фото 4
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый - фото 5
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый - фото 6
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый - фото 7
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый - фото 1
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый - фото 2
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый - фото 3
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый - фото 4
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый - фото 5
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый - фото 6
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый - фото 7
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703932
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
14
Комплектация
сушилка, аксессуары, 7 металлических поддонов, 7 поддонов для пастилы, документация, упаковка
Максимальная загрузка
3
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик, нержавеющая сталь
Минимальная температура сушки, °С
30
Мощность
600
Объем
21
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
лампа подсветки
Цвет
серебристый
Нагревательный элемент
тэн
Размеры в упаковке, см
46х40х40
Вес, кг.
10.6

Описание товара Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый

Hyundai HYFD-8801 с объемом камеры 21 литр предназначена для приготовления сухофруктов, пастилы, овощных и грибных заготовок в домашних условиях. Модель оснащена 7 уровнями, на которые устанавливаются 14 поддонов: 7 металлических решеток для сушки и 7 поддонов для приготовления пастилы. Конструкция корпуса выполнена из стали. Встроенная подсветка позволяет контролировать процесс без открытия дверцы. Температура регулируется в диапазоне от 30 до 75 °C. Предусмотрен таймер с возможностью установки до 48 часов. Это подходит для длительной сушки продуктов с разной плотностью. Мощность сушилки составляет 600 Вт, что обеспечивает равномерный прогрев на всех ярусах. Дверца открывается широко, что облегчает загрузку и выгрузку. Сенсорная панель управления размещена на передней части корпуса, параметры отображаются на экране с подсветкой. Компактные размеры позволяют разместить прибор на кухонной поверхности, а при необходимости убрать на хранение.

Отзывы о товаре Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8801 14под. 600Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
14
Комплектация
сушилка, аксессуары, 7 металлических поддонов, 7 поддонов для пастилы, документация, упаковка
Максимальная загрузка
3
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик, нержавеющая сталь
Минимальная температура сушки, °С
30
Мощность
600
Объем
21
Регулировка температуры сушки
да
Развернуть
Функции и особенности
лампа подсветки
Цвет
серебристый
Нагревательный элемент
тэн
Описание
Hyundai HYFD-8801 с объемом камеры 21 литр предназначена для приготовления сухофруктов, пастилы, овощных и грибных заготовок в домашних условиях. Модель оснащена 7 уровнями, на которые устанавливаются 14 поддонов: 7 металлических решеток для сушки и 7 поддонов для приготовления пастилы. Конструкция корпуса выполнена из стали. Встроенная подсветка позволяет контролировать процесс без открытия дверцы. Температура регулируется в диапазоне от 30 до 75 °C. Предусмотрен таймер с возможностью установки до 48 часов. Это подходит для длительной сушки продуктов с разной плотностью. Мощность сушилки составляет 600 Вт, что обеспечивает равномерный прогрев на всех ярусах. Дверца открывается широко, что облегчает загрузку и выгрузку. Сенсорная панель управления размещена на передней части корпуса, параметры отображаются на экране с подсветкой. Компактные размеры позволяют разместить прибор на кухонной поверхности, а при необходимости убрать на хранение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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