Пылесос Hyundai HYV-B1570 1800Вт красный/черный (в компл.:1мешок)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
84
Мощность всасывания, Вт
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703927
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
легко очищаемый пылесборник, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
84
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
250
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х28х27
Вес, кг.
4.57
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-B1570 1800Вт красный/черный (в компл.:1мешок)
Благодаря общей мощности 1800 Вт и мощности всасывания 250 Вт сухая уборка с прибором превращается в быстрое и приятное занятие. При этом данный параметр можно легко варьировать с помощью специального поворотного регулятора, установленного на прочный и лёгкий корпус устройства. Материалом для его производства служит прочный и лёгкий пластик. В сочетании с большими колесами и эргономичной ручкой этот аспект позволяет с лёгкостью перемещать пылесос в любых условиях.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
легко очищаемый пылесборник, шланг
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
84
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, индикатор заполнения пылесборника
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
250
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Благодаря общей мощности 1800 Вт и мощности всасывания 250 Вт сухая уборка с прибором превращается в быстрое и приятное занятие. При этом данный параметр можно легко варьировать с помощью специального поворотного регулятора, установленного на прочный и лёгкий корпус устройства. Материалом для его производства служит прочный и лёгкий пластик. В сочетании с большими колесами и эргономичной ручкой этот аспект позволяет с лёгкостью перемещать пылесос в любых условиях.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Пылесос Hyundai HYV-B1570 1800Вт красный/черный (в компл.:1мешок) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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